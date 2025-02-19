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Тургенев Иван



19.02.2025 Более 10 тыс. книг получили обложки в «Яндекс Книгах» с помощью нейросети 1
08.06.2010 Мультирумная система SONOS заработала в Государственном музее А.С. Пушкина 1
29.01.2008 Россия стала почетным гостем XVIII Всемирной книжной ярмарки 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тургенев Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Sonos 26 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3748 1
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Индия - Нью-Дели 85 1
Индия - Дели 146 1
Индия - Bharat 5467 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10992 2
Английский язык 6657 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1638 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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