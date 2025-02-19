Тургенев Иван
|19.02.2025
|Более 10 тыс. книг получили обложки в «Яндекс Книгах» с помощью нейросети 1
|08.06.2010
|Мультирумная система SONOS заработала в Государственном музее А.С. Пушкина 1
|29.01.2008
|Россия стала почетным гостем XVIII Всемирной книжной ярмарки 1
Тургенев Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Толстой Лев 51 2
|Пушкин Александр 26 1
|Достоевский Федор 6 1
|Чехов Антон 11 1
|Горький Максим 17 1
|Франция - Французская Республика 7860 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145271 1
|Индия - Нью-Дели 85 1
|Индия - Дели 146 1
|Индия - Bharat 5467 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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