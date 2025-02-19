Более 10 тыс. книг получили обложки в «Яндекс Книгах» с помощью нейросети

Обложки сгенерированы с помощью визуальной нейросети YandexART для книг, которые получили статус общественного достояния. Их создали, чтобы пользователи сервиса могли по-новому взглянуть на классические произведения и переоткрыть их для себя. Увидеть подборку книг с новыми обложками можно по ссылке. Все книги серии можно найти в сервисе по тегу «бесплатно». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Оформление получили как произведения русской классики — «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Война и мир» Льва Толстого, «Отцы и дети» Ивана Тургенева, так и зарубежные шедевры, включая «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма, «Фауста» Иоганна Вольфганга Гете и «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

«Мы регулярно делаем проекты, которые стимулируют интерес к классике и подчеркивают ее актуальность. Согласно нашим исследованиям 18% опрошенных принимают во внимание обложку, когда выбирают печатную книгу. Считаем, что и для электронных книг это важный фактор. Совсем недавно мы запустили проект “100 обложек от 100 дизайнеров Яндекса”, благодаря которому самые популярные классические книги получили обложки со своим уникальным и узнаваемым стилем. Проект с YandexART – следующий этап в нашей работе с классическими произведениями, у которых раньше не было обложек в сервисе. Мы сочетаем работу специалистов и возможности технологий, чтобы книги получили больше внимания со стороны аудитории», – сказала Дарья Анжело, директор по маркетингу «Яндекс Книг».

Промты для создания обложек помогала придумывать YandexGPT. На основе названия книги, ее жанра и аннотации она генерировала несколько вариантов описания изображения, а YandexART предлагала варианты изображений. Кроме того, дизайнеры «Яндекс Книг» разработали специальную цветовую систему. В зависимости от категории, в которую попадала книга – классика, нон-фикшен, детское или культурное наследие подбиралось определенное цветовое решение и стиль.

Промты для создания обложек помогала придумывать текстовая нейросеть YandexGPT. На основе названия книги, ее жанра и аннотации она генерировала несколько вариантов описания изображения, а YandexART предлагала варианты изображений. Кроме того, дизайнеры «Яндекс Книг» разработали специальную цветовую систему. В зависимости от категории, в которую попадала книга — классика, нон-фикшен, детское или культурное наследие, — подбирались цветовое решение и стиль.

«Благодаря нейросети YandexART мы смогли создать иллюстрации обложек в «Яндекс Книгах». Мы верим, что это позволит обогатить контент сервиса и улучшить пользовательский опыт. Технология может не только облегчить работу дизайнеров и других специалистов, но и предоставить уникальные возможности для бизнесов. Компании уже используют YandexART для создания логотипов, этикеток продуктов, иллюстраций для сайтов и социальных сетей, а также для повышения эффективности своих рекламных и маркетинговых кампаний», – сказал руководитель отдела компьютерного зрения Сергей Овчаренко.

Обложки отмечены в сервисе специальной плашкой YandexART. В случае неточностей в изображениях пользователи могут сообщить о них в поддержку сервиса.