«Кион Строки» назвали самые популярные за 2025 год книги в России

Книжный сервис «Кион Строки» подвел итоги 2025 г. Рейтинг самых популярных в 2025 г. авторов возглавила Ребекка Яррос. Вторую строку заняла американская писательница Хлоя Уолш, а третью отечественный классик Федор Достоевский. Последние строки топ-5 заняли авторы детективов Тана Френч и Дарья Донцова. Самыми популярными жанрами в этом году стали фэнтези, фантастика и детективы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самыми активными по количеству чтения регионами стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Самый активный пользователь проводил ежедневно более 10 ч за чтением и прослушиванием книг.

В этом году самым популярным художественным произведением стало «Железное пламя» Ребекки Яррос, вторая книга цикла «Эмпирей». На второй строчке рейтинга художественной литературы расположилась первая часть цикла Ребекки Яррос «Четвертое крыло», а на третьей «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. «Удержать 13-го» и «Зацепить 13-го» Хлои Уолш на четвертом и пятом местах соответственно.

В топ-10 также вошли: «Лес» Светланы Тюльбашевой, «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, «Завет воды» Абрахама Вергезе, «Дело теневого сыска» Екатерины Андреевой и «Вариация» Ребекки Яррос.

Самой популярной нон-фикшн книгой в 2025 г. стала автобиография Юрия Стоянова «Игра в городки». На второй позиции оказалось Т«онкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона, на третьей «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ной Харари. В топ-5 также вошли «Инструкция к себе» Валентины Паевской и «Со мной все в порядке. Доказательная психология для ментального здоровья» Натальи Кисельниковой.

Рейтинг самых читаемых и прослушиваемых детских книг открывает «Детективное агентство "Утюг”» Алексея Олейникова. «Лесовики. По следам голубой цапли» Татьяны Смирновой и «Алиса в Стране Чудес» Льюиса Кэролла, экранизация которой вышла в российских кинотеатрах, заняли вторую и третью строчку рейтинга соответственно.

«Кион Строки» также проанализировали, какие подкасты россияне больше всего слушали в 2025 г. Самым популярным стала серия «Хрум или Сказочный детектив» от Детского радио. А на втором и третьем местах — «Отвратительные мужики 2» от Disgusting Men и «Дневники Лоры Палны — Лагеря» от Терменвокс.

Самой дочитываемой книгой стал «Лес» Светланы Тюльбашевой, это же произведение стало самым обсуждаемым по количеству комментариев в сервисе. Звание самого популярного комикса досталось работе Дмитрия Мордаса «Зайчик. Комикс».

В 2025 г. потребление аудио-контента в сервисе увеличилось на 12%. Самой быстрорастущей категорией книг стали произведения самостоятельных авторов, их потребление увеличилось на 78%.