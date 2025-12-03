Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186406
ИКТ 14453
Организации 11219
Ведомства 1493
Ассоциации 1071
Технологии 3536
Системы 26443
Персоны 80290
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Стоянов Юрий


СОБЫТИЯ


03.12.2025 «Кион Строки» назвали самые популярные за 2025 год книги в России 1
18.04.2025 Онлайн-кинотеатр Kion предоставил доступ к аудиокнигам издательства «Строки» 1
18.04.2025 «МТС Медиа» объединяет управление онлайн-сервисами «Строки» и «МТС Музыка» в контентном кластере Kion 1
27.10.2010 Никита Михалков получит 1% с продаж каждого компьютера и телефона 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Стоянов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14182 2
Acer Group - Acer Inc 2655 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 53 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3243 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 20 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Союз кинематографистов России 11 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57191 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1095 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5570 2
Аудиокнига - Audiobook 239 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3072 2
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 658 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3925 1
Видеокамера - Camcorder 2324 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 368 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4193 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8112 1
Data monetization - Монетизация данных 1829 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28921 1
Автомагнитола - car radio 53 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4499 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11183 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16684 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9363 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1832 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14984 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 248 2
Google Android 14660 1
Apple iOS 8233 1
Google Android TV 350 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 84 1
Штин Наталья 2 2
Басинский Павел 2 2
Булгаков Михаил 16 2
Ярмольник Леонид 5 2
Щебланов Даниил - Щебланов Данил 3 2
Пресняков Владимир 5 1
Маковецкий Сергей 1 1
Безруков Сергей 4 1
Иванов Алексей 152 1
Арефьев Алексей 7 1
Тупикина Юлия 1 1
Кисляк Никита 1 1
Лапенко Антон 3 1
Толстоганова Виктория 1 1
Учитель Алексей 1 1
Угренович Алексей 3 1
Расторгуев Николай 2 1
Шапиев Азамат 1 1
Митрофанова Софья 15 1
Мишин Глеб 70 1
Мирошниченко Ирина 1 1
Никоненко Сергей 2 1
Пожитков Игорь 13 1
Башмет Юрий 3 1
Михалков Никита 14 1
Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 39 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45650 1
Россия - РФ - Российская федерация 156568 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11424 2
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 120 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3165 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54939 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1740 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31827 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25928 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 378 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404396, в очереди разбора - 733424.
Создано именных указателей - 186406.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще