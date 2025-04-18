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Кисляк Никита
|18.04.2025
|«МТС Медиа» объединяет управление онлайн-сервисами «Строки» и «МТС Музыка» в контентном кластере Kion 1
Кисляк Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 63 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 210 1
|Митрофанова Софья 9 1
|Ярмольник Леонид 5 1
|Булгаков Михаил 14 1
|Иванов Алексей 139 1
|Тихий океан - Охотское море - Амур - река 32 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
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