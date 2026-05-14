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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200886
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Организации 11829
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Мероприятия 894

Рубина Дина

СОБЫТИЯ


14.05.2026 Ямальцы провели майские праздники за чтением книг 1
08.05.2021 7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM 1
04.02.2016 На московском портале открытых данных опубликован рейтинг книг, которые пользовались наибольшим спросом у читателей библиотек 1
09.02.2015 Участники ReadRate назвали лучшие книги 2014 года 1
11.11.2013 Крупнейшие библиотеки Рунета прогнулись под правообладателей 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Рубина Дина и организации, системы, технологии, персоны:

Ecatel 6 1
Bookmate 28 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 112 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 196 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1947 1
Эксмо-АСТ - издательство 80 1
Флибуста 34 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
Аудиокнига - Audiobook 264 1
Data monetization - Монетизация данных 1983 1
Электронная библиотека - Electronic Library 266 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1575 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11892 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3250 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26103 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13729 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10105 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 723 1
FB2 - FictionBook 129 1
EPUB - Electronic Publication 152 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13053 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2067 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 250 1
Amazon Kindle 195 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
Литрес Авторы - ЛитРес Самиздат 21 1
ЛитРес MyBook 28 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 31 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 649 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 810 1
Apple - App Store 3137 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3575 1
Apple iOS 8618 1
Google Android 15314 1
ЛитРес Слушай! - ЛитРес Чтец 11 1
ЛитРес Читай! 9 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
Лукьяненко Сергей 49 2
Remarque Erich Maria - Ремарк Эрих Мария 2 1
Достоевский Федор 14 1
Мошков Максим 14 1
Донцова Дарья 18 1
Bacall Lauren - Бэколл Лорен 2 1
Устинова Татьяна 9 1
Freud Sigmund - Фрейд Зигмунд 8 1
Пелевин Виктор 13 1
Перумов Ник 22 1
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 1
Головачев Василий 2 1
Martin George R.R. - Мартин Джордж 26 1
King Stephen - Кинг Стивен 51 1
По Эдгар Аллан 9 1
Никитин Юрий 5 1
Колесников Олег 20 1
Прилепин Захар 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 167403 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47839 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54931 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58123 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11730 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1830 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3808 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3882 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3208 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 164 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34042 1
Английский язык 7049 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5136 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
Известия ИД 779 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 115 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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