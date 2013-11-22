Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Focus Entertainment
Focus Home Interactive
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Публикаций - 95, упоминаний - 99
Focus Entertainment упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С-СофтКлаб 1019 31
|Марс ФГУП НПО 84 4
|BioWare 163 4
|NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 5
|Epic Games Unreal Engine 177 8
|Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 7
|Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2135 4
|Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 2
|Россия - Российская федерация - РФ 57420 21
|Европа 3759 7
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762339, в очереди разбора - 666028.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762339, в очереди разбора - 666028.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru