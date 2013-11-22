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Индексная книга (каталог) CNews*
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Focus Entertainment Focus Home Interactive

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.11.2013 Contrast в продаже 1
22.11.2013 Sherlock Holmes: Crimes & Punishments. Скриншоты 1
16.10.2013 Contrast в России 1
24.09.2013 Sherlock Holmes: Crimes & Punishments в России 1
16.08.2013 Предзаказ Magrunner: Dark Pulse 1
16.08.2013 Предзаказ Magrunner: Dark Pulse 1
06.08.2013 Wargame: AirLand Battle. DLC "Глас народа" 1
30.07.2013 Magrunner: Dark Pulse в России 1
30.07.2013 Farming Simulator 2013 выйдет на консолях 1
31.05.2013 Mars: War Logs в продаже 1
31.05.2013 WarGame: AirLand Battle в продаже 1
29.05.2013 WarGame: AirLand Battle. Релизный трейлер 1
24.05.2013 Wargame: AirLand Battle. Подробности 1
20.05.2013 Предзаказ Wargame: AirLand Battle 1
16.05.2013 WarGame: AirLand Battle. Видео 1
26.04.2013 Mars: War Logs в продаже 1
19.04.2013 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
18.04.2013 Wargame: AirLand Battle в России 1
17.04.2013 Mars: War Logs. Видео 1
05.04.2013 Mars: War Logs. Предзаказ 1
28.03.2013 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
28.03.2013 Mars: War Logs в России 1
15.02.2013 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
12.01.2013 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
23.11.2012 Blood Bowl: Chaos Edition в продаже 1
14.11.2012 "Шерлок Холмс: Лучшие дела" в декабре 1
07.11.2012 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
25.10.2012 Blood Bowl: Chaos Edition в России 1
24.10.2012 Предзаказ Farming Simulator 2013 1
10.10.2012 Of Orcs and Men. Релизный трейлер 1
26.09.2012 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
13.09.2012 Of Orcs and Men. Скриншоты 1
23.08.2012 R.A.W. - Realms Of Ancient War в России 1
23.08.2012 The Testament of Sherlock Holmes. Скриншоты 1
11.08.2012 Wargame: AirLand Battle в разработке 1
27.07.2012 Of Orcs and Men. Скриншоты 1
27.07.2012 Of Orcs and Men в России 1
03.07.2012 "Последняя воля Шерлока Холмса". Видео 1

Публикаций - 104, упоминаний - 104

Focus Entertainment и организации, системы, технологии, персоны:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 53
Cyanide Studio 37 33
Eugen Systems 25 20
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 14
Frogwares 12 9
EA - BioWare 205 4
Ubisoft - Nadeo 7 2
9594 2
Бука - Buka Entertaiment 493 2
Games Workshop - GW 15 1
Embracer Group - THQ Nordic AB - Nordic Games Publishing AB - Plaion - Koch Media 17 1
Верный - торговая сеть 326 2
Организация Варшавского договора - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года до 1 июля 1991 года 24 14
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 52
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 9
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 6
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 6
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 244 3
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 3
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1626 3
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 161 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 2
3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 96 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 350 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 1
Epic Games - Unreal Engine 337 10
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 7
Frogwares - Dracula: Origin 7 6
EA Origin 195 6
EA Dragon Age - компьютерная игра 95 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 3
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios - The Elder Scrolls - Компьютерная игра (открытый мир) 74 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Martin George R.R. - Мартин Джордж 26 13
Пучков Дмитрий 71 7
Helsing Van - Хельсинг Ван - персонаж 20 6
Lovecraft Howard - Лавкрафт Говард 10 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 34
Франция - Французская Республика 8177 15
Европа 24964 9
Египет - Арабская Республика 1100 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Австрия - Австрийская Республика 1357 6
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 63 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Испания - Королевство 3840 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Китай - Шаньдун - Циндао 24 2
Австралия - Сидней 276 2
Испания - Валенсия - Аликанте 42 2
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Окленд 43 2
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Ирландия - Республика 1051 1
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
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