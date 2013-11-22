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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Focus Entertainment
Focus Home Interactive


22.11.2013 Contrast в продаже 1
22.11.2013 Sherlock Holmes: Crimes & Punishments. Скриншоты 1
16.10.2013 Contrast в России 1
24.09.2013 Sherlock Holmes: Crimes & Punishments в России 1
16.08.2013 Предзаказ Magrunner: Dark Pulse 1
16.08.2013 Предзаказ Magrunner: Dark Pulse 1
06.08.2013 Wargame: AirLand Battle. DLC "Глас народа" 1
30.07.2013 Magrunner: Dark Pulse в России 1
30.07.2013 Farming Simulator 2013 выйдет на консолях 1
31.05.2013 Mars: War Logs в продаже 1
31.05.2013 WarGame: AirLand Battle в продаже 1
29.05.2013 WarGame: AirLand Battle. Релизный трейлер 1
24.05.2013 Wargame: AirLand Battle. Подробности 1
20.05.2013 Предзаказ Wargame: AirLand Battle 1
16.05.2013 WarGame: AirLand Battle. Видео 1
26.04.2013 Mars: War Logs в продаже 1
19.04.2013 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
18.04.2013 Wargame: AirLand Battle в России 1
17.04.2013 Mars: War Logs. Видео 1
05.04.2013 Mars: War Logs. Предзаказ 1
28.03.2013 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
15.02.2013 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
12.01.2013 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
14.11.2012 "Шерлок Холмс: Лучшие дела" в декабре 1
07.11.2012 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
25.10.2012 Blood Bowl: Chaos Edition в России 1
24.10.2012 Предзаказ Farming Simulator 2013 1
10.10.2012 Of Orcs and Men. Релизный трейлер 1
26.09.2012 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
13.09.2012 Of Orcs and Men. Скриншоты 1
23.08.2012 R.A.W. - Realms Of Ancient War в России 1
23.08.2012 The Testament of Sherlock Holmes. Скриншоты 1
11.08.2012 Wargame: AirLand Battle в разработке 1
27.07.2012 Of Orcs and Men. Скриншоты 1
27.07.2012 Of Orcs and Men в России 1
03.07.2012 "Последняя воля Шерлока Холмса". Видео 1
29.06.2012 Of Orcs and Men. Скриншоты 1
08.06.2012 "Игра престолов" в продаже 1
29.05.2012 "Игра престолов" в печати 1
25.05.2012 Of Orcs and Men. Скриншоты 1

Публикаций - 95, упоминаний - 99

Focus Entertainment упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-СофтКлаб 1019 31
Марс ФГУП НПО 84 4
BioWare 163 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 5
Epic Games Unreal Engine 177 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2135 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 2
Martin George R.R. - Мартин Джордж 16 6
Пучков Дмитрий 16 2
Россия - Российская федерация - РФ 57420 21
Европа 3759 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Холодная война 23 3
Марс - планета Солнечной системы 1 29 2
Русский язык 983 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762339, в очереди разбора - 666028.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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