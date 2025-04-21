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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174808
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Rand Ayn Рэнд Айн


УПОМИНАНИЯ


21.04.2025 Нижегородцы читают «Атлант расправил плечи» и слушают подкасты Disgusting Men 1
20.04.2022 Онлайн-сервисом «Библиотеки Москвы» за год воспользовались более 216 тыс.человек 1
09.03.2022 Число онлайн-бронирований книг в сервисе «Библиотеки Москвы» превысило 50 тыс. 1
27.02.2018 ИТ-шники бегут из Кремниевой долины от диктатуры либералов 1
09.02.2015 Участники ReadRate назвали лучшие книги 2014 года 1
10.12.2013 Бесплатный сотовый оператор готовится к запуску: Начался сбор заявок в России 1
21.11.2013 В России готовится к запуску бесплатный сотовый оператор 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Rand Ayn и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 3
МегаФон 9236 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8880 1
Эшелон НПО 131 1
PocketBook International 94 1
Google LLC 11938 1
Связной Мобайл - MVNO-оператор 11 1
Телеком Сервис 4 1
МТС - Экосистема МТС 40 1
Связной ГК 1374 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Russian Ventures 2 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 607 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1266 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 40 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8626 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1445 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 648 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4890 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11502 2
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 41 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12267 2
Бронирование - Booking 677 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8587 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1523 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24671 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16333 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1509 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12366 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12391 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10780 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28235 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11860 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1096 1
TWG - TWAIN Working Group - Стандартный протокол и интерфейс взаимодействия между программами и устройствами захвата изображения, такими как сканеры и цифровые камеры 89 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 499 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 565 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21081 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 246 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1068 1
Оповещение и уведомление - Notification 4859 1
Электронная библиотека - Electronic Library 257 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 777 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
Сергунина Наталья 369 2
Гордеев Евгений 8 2
Водолазкин Евгений 6 2
Яхина Гузель 5 2
Herbert Frank - Герберт Фрэнк 4 2
Brin Sergey - Сергей Брин 189 1
Larry Page - Ларри Пейдж 193 1
Damore James - Дэймор Джеймс 6 1
Цыпкин Александр 9 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Шаров Владимир 32 1
Айбашева Анна 98 1
King Stephen - Кинг Стивен 48 1
Воронова Мария 12 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 504 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 31 1
Thiel Peter - Тиль Питер 30 1
McInerney Tom - Макинерни Том 2 1
Ferriss Timothy - Феррис Тимоти 1 1
Gudeman David - Гудеман Дэвид 3 1
Донцова Дарья 17 1
Сальников Алексей 5 1
Маринина Александра 8 1
Дорохина Юлия 44 1
Пелевис Виктор 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 122 1
Kasireddy Preethi - Касиредди Прити 1 1
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 1
Жвалевский Андрей 2 1
Степнова Марина 1 1
Устинова Татьяна 8 1
Богатырёв Максим 1 1
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 1
Петросян Мариам 1 1
Harrison Harry - Гаррисон Гарри 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 2
Россия - РФ - Российская федерация 148545 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13401 1
Америка - Американский регион 2172 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1015 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3197 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1946 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1420 1
США - Техас 994 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 806 1
США - Юта 195 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1302 1
США - Юта - Прово 9 1
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 1
Австралия - Брисбен 34 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11111 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5158 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6033 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2482 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1666 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5009 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6546 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5890 1
Физика - Градус Фаренгейта 44 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 318 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 391 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7916 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1988 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6512 1
Паспорт - Паспортные данные 2589 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 814 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 527 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1614 1
Философия - Philosophy 460 1
Капитализм - капиталистическая социально-экономическая система 29 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 387 1
Миграция населения - Миграционные службы 418 1
Reddit 325 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1292 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 37 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2481 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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