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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171168
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Herbert Frank Герберт Фрэнк


18.03.2025 Жители Москвы в 2024 году предпочитали слушать белый шум, а также Anna ASTI и аудиокнигу «Дюна» 1
25.12.2023 Аудиокниги «Букмейта» теперь можно слушать на Smart TV в приложении «Кинопоиска» 1
20.04.2022 Онлайн-сервисом «Библиотеки Москвы» за год воспользовались более 216 тыс.человек 1
09.03.2022 Число онлайн-бронирований книг в сервисе «Библиотеки Москвы» превысило 50 тыс. 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Herbert Frank и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7492 1
Эшелон НПО 131 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 245 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 584 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 40 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Бронирование - Booking 617 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1432 2
Оповещение и уведомление - Notification 4720 1
TWG - TWAIN Working Group - Стандартный протокол и интерфейс взаимодействия между программами и устройствами захвата изображения, такими как сканеры и цифровые камеры 87 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1020 1
Аудиокнига - Audiobook 203 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9363 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24386 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12283 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1060 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 774 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 646 1
Яндекс.Плюс 195 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 265 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 168 1
Яхина Гузель 5 2
Водолазкин Евгений 6 2
Сергунина Наталья 369 2
Степнова Марина 1 1
Сальников Алексей 5 1
Петросян Мариам 1 1
Примаченко Ольга 2 1
Жвалевский Андрей 2 1
Маринина Александра 8 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 120 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13366 1
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 1
Австралия - Брисбен 34 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11032 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5935 2
Паспорт - Паспортные данные 2540 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 296 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4937 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1644 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6361 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 495 1
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 36 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347471, в очереди разбора - 763172.
Создано именных указателей - 171168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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