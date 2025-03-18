Жители Москвы в 2024 году предпочитали слушать белый шум, а также Anna ASTI и аудиокнигу «Дюна»

HiFi-стриминг «Звук» и Сбербанк рассказали о самых популярных треках, исполнителях, жанрах, подкастах и аудиокнигах среди москвичей. В прошедшем году в столице чаще всего слушали треки «White Noise Long» («Длинный белый шум») и «Царица», а из книг предпочитали «Дюну» и «Мастера и Маргариту». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Жители Москвы являются самыми активными пользователями HiFi-стриминга «Звук». И аналитики компании собрали данные о предпочтениях москвичей по итогам прослушиваний в 2024 г.

Самыми популярными треками стали: «White Noise Long» («Длинный белый шум») и «Царица» — Anna ASTI, сразу за ними расположились Юрий Шатунов с «Седой ночью» и Татьяна Куртукова с композицией «Матушка», закрыла топ «Сансара» Басты совместно с рядом исполнителей.

«Белый шум» помогает сосредоточиться на делах и учебе, а также улучшает качество сна, маскируя отвлекающие звуки.

Anna ASTI также стала самым популярным исполнителем, и вместе с ней в число лучших вошли Баста, группы «Король и Шут» и «Кино». В целом москвичи предпочитают слушать поп и рок, но также любят хип-хоп, электронику и альтернативный рок.

Почти так же часто, как музыка, в наушниках столичных жителей звучат подкасты и аудиокниги. На первых местах — детективные подкасты, серьезные и не очень: тру-крайм «Дневники Лоры Палны», «Сергей Стиллавин и его друзья», а также «Закат империи» Андрея Аксенова.

Из литературы москвичи предпочитают слушать космический эпос Фрэнка Герберта «Дюна» и культовый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Чуть менее популярны актуальные аудиокниги «Пассажир» Жана-Кристофа Гранже и «Сегун» Джеймса Клавелла, замыкает пятерку «Война и мир» Льва Толстого.

Александр Плетнев, руководитель редакции HiFi-стриминга «Звук»: «В аудиосервисе «Звук» каждый может найти, что послушать в моменте. Кто-то включает на полную громкость любимую музыку из коллекции, а кто-то открывает для себя новые треки с помощью персонализированной рекомендательной волны «Сила Звука». Кому-то удобно запустить с умной колонки сказки детям, а кому-то – слушать аудиогиды по городам через Android Auto или CarPlay. Чтобы предлагать максимально подходящий контент, нам важно понимать предпочтения пользователей. В особенности, от региона к региону. Мы провели аналитику и узнали, что жители Москвы чаще всего слушают белый шум. Вероятно, он помогает переключиться от суеты и динамики большого города».

Герман Барг, исполняющий обязанности председателя Московского банка Сбербанка: «HiFi-стриминг «Звук» входит в подписку «СберПрайм». Оформив ее, пользователи получают полный доступ к обширной коллекции музыки, подкастов и аудиокниг, и смогут внести свой вклад в рейтинг самых популярных у жителей Москвы произведений по итогам 2025 г.».