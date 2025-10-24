Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184916
ИКТ 14351
Организации 11140
Ведомства 1491
Ассоциации 1067
Технологии 3520
Системы 26317
Персоны 79564
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Яхина Гузель


СОБЫТИЯ


24.10.2025 Samsung Electronics объявляет об обновлении приложения для интерактивного чтения «Живые страницы» 1
25.04.2024 Трое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе «МТС Линк» 1
20.04.2022 Онлайн-сервисом «Библиотеки Москвы» за год воспользовались более 216 тыс.человек 1
09.03.2022 Число онлайн-бронирований книг в сервисе «Библиотеки Москвы» превысило 50 тыс. 1
17.05.2021 Единый читательский билет оформили более 500 тысяч москвичей 1
20.04.2021 Более 50 онлайн-мероприятий пройдет в рамках акции «Библионочь-2021» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Яхина Гузель и организации, системы, технологии, персоны:

Эшелон НПО 137 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13953 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 475 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 50 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 39 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 657 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2684 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1977 1
Парк Зарядье 42 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
Бронирование - Booking 775 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22596 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56266 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25420 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1485 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10003 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1079 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 525 1
Оповещение и уведомление - Notification 5273 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1466 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12649 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1044 1
TWG - TWAIN Working Group - Стандартный протокол и интерфейс взаимодействия между программами и устройствами захвата изображения, такими как сканеры и цифровые камеры 89 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1298 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 794 3
Сергунина Наталья 371 4
Водолазкин Евгений 7 3
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 124 2
Herbert Frank - Герберт Фрэнк 4 2
Rand Ayn - Рэнд Айн 7 2
Гагарин Юрий 93 2
Сарычева Людмила 1 1
Жвалевский Андрей 2 1
Михалков Сергей 4 1
Дмитриев Юрий 5 1
Курчатов Игорь 7 1
Николаева Екатерина 6 1
Крылов Иван 9 1
Степнова Марина 2 1
Жуковский Василий 2 1
Данилкин Лев 1 1
Разумовская Ирина 1 1
Фонвизин Денис 1 1
Богдасаров Михаил 1 1
Бабенко Владимир 1 1
Визель Михаил 1 1
Петросян Мариам 1 1
Архипова Арина 1 1
Полозкова Вера 1 1
Ишимов Александр 1 1
Гринкевич Мария 1 1
Громова Наталья 2 1
Соколов Александр 47 1
Лисаченко Андрей 1 1
Лавейкин Александр 1 1
Маринина Александра 8 1
Акулова Наталья 2 1
Рой Олег 2 1
Сальников Алексей 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45339 5
Австралия - Брисбен 34 2
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 72 1
Америка - Американский регион 2186 1
Чехия - Прага 199 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53244 1
Италия - Итальянская Республика 4418 1
Россия - РФ - Российская федерация 154954 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13531 1
Земля - планета Солнечной системы 10605 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3033 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3151 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3225 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1394 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 384 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 120 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 751 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1435 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 133 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31458 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11351 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6304 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3135 2
Английский язык 6848 2
Физика - Physics - область естествознания 2801 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1365 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6873 1
Паспорт - Паспортные данные 2702 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 755 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 556 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1723 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5207 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3259 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 607 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1373 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 346 1
Образование в России 2516 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 37 2
ЦГДБ им. А.П. Гайдара - Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара 2 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395316, в очереди разбора - 731899.
Создано именных указателей - 184916.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще