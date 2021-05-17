Единый читательский билет оформили более 500 тысяч москвичей

Единым читательским билетом пользуются уже более 500 тыс. москвичей. Он дает доступ к фондам всех городских библиотек, которые в общей сложности насчитывают свыше 13 млн изданий художественной, научной и профессиональной литературы, газет и журналов. При этом горожанам не надо регистрироваться в каждой библиотеке отдельно.

«Москвичи оценили удобство единого читательского билета, его оформили уже более полумиллиона человек. Только за первые месяцы текущего года по нему выдано свыше 3,5 млн изданий. В основном это книги современных отечественных и иностранных авторов, русских классиков, научная и профессиональная литература», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Взрослая аудитория чаще всего обращается к современной литературе. На первом месте по числу выдач оказалась книга американского писателя и сценариста Майкла Шейбона «Потрясающие приключения Кавалера & Клея». Ее с начала этого года в городских библиотеках взяли 1215 раз. Главный герой — Йозеф Кавалер, бежавший из оккупированной фашистами Праги в Америку. Там вместе со своим братом Сэмом Клеем он начинает выпускать комикс про супергероя Эскписта, который борется с гитлеровскими войсками. За книгу автор получил Пулитцеровскую премию.

В числе популярных оказались романы «Идти бестрепетно» и «Брисбен» Евгения Водолазкина, «На поле Фарли» Риз Боуэн, «Семейная кухня» Маши Трауб, «Насквозь» Натальи Громовой, «Странная обезьяна» Александра Соколова, «Дети мои» Гузели Яхиной, а также произведения русских классиков — Дениса Фонвизина, Василия Жуковского и других.

У читателей до 18 лет популярностью пользуются книги о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг, «Лучезарный Аполлон. Птицы, бабочки и мифы» Владимира Бабенко, «Человек и животные» Юрия Дмитриева, «Великие писатели» из серии «Я познаю мир» и другие издания.

А самой востребованной среди маленьких москвичей оказалась книга «Юрий Гагарин» Андрея Лисаченко из серии «Вдохновляющие истории». Она повествует о том, как простой мальчик, мечтавший стать летчиком, стал первым в истории человечества космонавтом. В книге собраны истории из его детства, рассказы о семье, первых успехах и триумфе.