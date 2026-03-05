Разделы

TWG TWAIN Working Group Стандартный протокол и интерфейс взаимодействия между программами и устройствами захвата изображения, такими как сканеры и цифровые камеры

TWG - TWAIN Working Group - Стандартный протокол и интерфейс взаимодействия между программами и устройствами захвата изображения, такими как сканеры и цифровые камеры

СОБЫТИЯ

05.03.2026 Подтверждена совместимость «АльтерОС» со сканерами Avision 1
09.03.2022 Число онлайн-бронирований книг в сервисе «Библиотеки Москвы» превысило 50 тыс. 1
01.02.2021 Facebook начал блокировать публикации с цитатами из Евангелия 1
20.12.2018 Обзор МФУ Toshiba e-STUDIO 2515AC 1
25.09.2017 Обзор Xerox VersaLink B7030: надежное и масштабируемое МФУ 1
04.07.2017 Canon представила документный сканер imageFORMULA DR-C230 2
09.12.2016 Центр финансовых технологий МГУ им. Ломоносова расширил масштабы использования электронного архива «Этлас» 1
18.02.2016 Konica Minolta выпустила новое МФУ с поддержкой Linux для небольших офисов 1
22.12.2015 Администрация Тосненского района Ленинградской области начала работу в электронном архиве документов «Этлас» 1
20.11.2015 Xerox DocuMate 152i - сканирование на всех скоростях 1
19.11.2015 Xerox выпустила новый протяжной документ-сканер DocuMate 152i 1
13.08.2015 Новинки от Xerox: МФУ Xerox WorkCentre 3225 и Xerox WorkCentre 6027 1
09.06.2015 PFU выпустила новую линейку бюджетных документ-сканеров 1
28.05.2015 Слухи о сокращении ИКТ-расходов в госсекторе сильно преувеличены 1
16.12.2014 Xerox WorkCentre 3215/3225: по-настоящему настольные многофункциональные устройства 1
06.10.2014 А3 для малого офиса: сетевое МФУ Canon imageRUNNER 2202N 1
02.09.2014 Мобильная библиотека МТС в Челябинске пополнится книгами на иностранных языках 1
13.03.2014 Kyocera представила новую линейку МФУ формата A3 1
04.12.2013 Все сканеры Fujitsu серии fi теперь комплектуются ПО PaperStream 1
14.11.2013 Fujitsu представила новую модель планшетных сканеров fi-65F 1
09.10.2013 Вышла новая версия системы Docsvision 5.2 1
19.09.2013 Xerox представила новый планшетный сканер DocuMate 4700 для СМБ 1
23.04.2013 Выбор ZOOM: лучшие МФУ для дома 1
07.02.2013 Canon выпустила компактный настольный сканер для небольших офисов 1
17.09.2012 Abbyy Business Card Reader 2.0 для Windows превращает визитки в рабочие контакты 1
05.07.2012 Новый компактный сканер от Kodak сканирует документы в «облаке» 1
17.05.2012 Кто и как убил iPhone: первый тест в России Samsung Galaxy S3 1
06.03.2012 Fujitsu анонсировала новое ПО для своих сканеров бизнес-уровня 1
08.09.2011 Xerox представил на российском рынке потоковый сканер DocuMate 3460 для СМБ 1
02.09.2011 Xerox анонсировала цветной дуплексный сканер DocuMate 3220 1
05.07.2011 Kodak анонсировала сканер с системой SmartTouch 1
26.02.2010 Объявлены даты запуска Nintendo DSi XL в Северной Америке и Европе 1
14.01.2010 ЭОС обновила СЭД «Дело» до версии 8.10 1
02.10.2009 Windows Mobile пока рано хоронить 1
01.10.2009 ABBYY выпустила программу для потокового сканирования документов 1
19.03.2009 Портативный сканер Xerox Travel Scanner 100 1
26.12.2008 Обзор Samsung CLX 3305W: беззаботный МФУ 1
28.11.2008 Epson представила новые потоковые сканеры для офиса 1
10.09.2008 Apple показала новые iPod. ФОТО 1
11.06.2008 Vextractor 3.96: преобразование растровых изображений в векторные 1

TWG и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25371 14
Xerox - The Haloid Company 1156 11
Canon 1426 7
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 197 5
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 58 5
Visioneer Inc 20 5
Apple Inc 12802 5
Fujitsu 2070 4
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 197 4
Eastman Kodak - Кодак 507 4
Samsung Electronics 10748 3
Konica Minolta 416 3
Монолит-Инфо 128 3
Canon Europe 41 3
Kofax 57 3
Эримекс - Erimex 98 2
LG Electronics 3687 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 2
Dropbox 516 2
Seiko Epson Corporation 902 2
Box inc - box.com - box.net 367 2
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 82 1
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 111 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 127 1
Fujitsu PFU - Panafacom - USAC Electronic Industrial 2 1
Microtek 51 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
Ланит - DPI Computers 19 1
Yahoo - CompuServe - CompuServe Information Service, CIS 48 1
РиК Компьютерс - R&K Computers - РиК Консалтинг - R&K Consulting - РИК R.&K. 19 1
Seiko Epson Europe B. V. 24 1
SiPix 8 1
Mitsumi Electric 14 1
SAP SE 5473 1
Amazon Inc - Amazon.com 3175 1
Yandex - Яндекс 8676 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14759 1
Meta Platforms - Facebook 4562 1
Intel Corporation 12603 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Геометрия НПО 151 2
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 2
Unimast 1 1
MetalSite 2 1
Г. М. Р. Планета Гостеприимства - Сбарро - Елки-Палки - Восточный Базар - Виаджио - Баш на Баш 12 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
Actua Corporation - Internet Capital Group 31 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
Boeing 1021 1
Nike 192 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 226 1
Студия Артемия Лебедева 99 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5791 2
Судебная власть - Judicial power 2417 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 1
Федеральное казначейство России 1882 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 760 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 693 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 308 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Оцифровка - Digitization 4957 54
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3623 44
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26264 37
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10391 29
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6107 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57989 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12770 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13368 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16726 18
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1382 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14421 15
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1099 15
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1229 14
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 308 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13440 13
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1362 12
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11233 11
Scanner flatbed - Сканеры планшетные 70 11
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27275 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13096 9
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 473 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12945 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34249 8
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 416 7
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6567 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10551 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3793 6
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1048 6
Принтер - скорость печати 590 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3817 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25823 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74323 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9756 6
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 467 6
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3329 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3545 6
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 428 5
Контрастность 2960 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2395 31
Microsoft Windows 16477 14
Microsoft Windows 2000 8679 13
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 342 11
Kofax - Tungsten Automation - PaperPort 18 8
Apple macOS 2295 8
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 8
Nuance OmniPage 16 6
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1345 6
Xerox DocuMate 22 6
Visioneer OneTouch 13 5
MAS Elektronik AG - Umax Astra - серия сканеров 16 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7435 5
Apple iOS 8349 5
Microsoft Office 4017 5
Adobe Photoshop 799 5
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 5
Adobe PostScript 116 4
Kofax VRS - Kofax VirtualReScan 13 4
Vextractor 4 4
Google Android 14866 4
Linux OS 11077 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 4
Apple AirPrint 118 4
Fujitsu - PFUL - PaperStream Capture 9 3
ArcSoft PhotoImpression 10 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 880 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 3
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 393 3
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 69 3
Canon CapturePerfect 5 3
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 2
Fujitsu ScanSnap 15 2
Nuance PDF Converter - Nuance Power PDF 6 2
Mustek BearPaw - Mustek Be@rPaw 11 2
KKR - Alludo - Ulead Photo Express 6 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3069 2
Apple - App Store 3025 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 2
Schulz Klaus - Шульц Клаус 8 3
Перельман Григорий 16 2
Назарова Людмила 2 2
Окуньков Андрей 4 2
Моисеевич Анатолий 2 2
Вершик Анатолий 2 2
Назаров Федор 3 2
Ефимова Тамара 4 2
Wells Herbert - Уэллс Герберт 10 2
Бураго Юрий 2 2
Бродскоий Иосиф 4 2
Nelson Mike - Нельсон Майк 6 2
Васильев Александр 68 2
Головин Алексей 11 2
Голованов Александр 3 2
Лопатин Виктор 25 1
Борушевский Денис 37 1
Даль Владимир 3 1
Пашковский Михаил 2 1
Дырив Светлана 1 1
Гоголь Николай 5 1
Яхина Гузель 6 1
Завьялова Светлана 21 1
Никитин Николай 24 1
Абашкин Александр 11 1
Варфоломеев Антон 15 1
Кличко Владимир 2 1
Титов Артём 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 128 1
Демидова Марина 1 1
Эйсымонт Сергей 1 1
Павлова Наталья 7 1
Presley Elvis - Пресли Элвиса 9 1
Scoble Robert - Скоубл Роберт - Скобл Роберт 5 1
Шарапов Антон 3 1
Козаченко Игорь 2 1
Shakespeare William - Шекспир Уильям 9 1
Dylan Bob - Дилан Боб 12 1
Herbert Frank - Герберт Фрэнк 5 1
Петросян Мариам 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 159210 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53662 10
Европа 24714 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14567 4
Финляндия - Финляндская Республика 3661 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18883 3
США - Нью-Йорк 3157 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18448 2
Южная Корея - Республика 6897 2
Япония 13584 2
Швеция - Королевство 3721 2
Америка - Американский регион 2192 2
Израиль 2796 2
Германия - Федеративная Республика 12977 2
Франция - Французская Республика 8018 2
Венгрия - Будапешт 115 2
Украина 7826 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 2
Куба - Республика 398 2
США - Массачусетс - Бостон 383 2
Германия - Гамбург 184 2
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Австралия - Брисбен 34 1
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 60 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 56 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13601 1
Земля - планета Солнечной системы 10713 1
Азия - Азиатский регион 5789 1
Европа Восточная 3124 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2731 1
Австрия - Вена 259 1
Турция - Турецкая республика 2514 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1444 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1715 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1079 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11839 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3197 6
Английский язык 6908 5
Ergonomics - Эргономика 1695 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32144 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26167 5
Паспорт - Паспортные данные 2748 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5304 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2988 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55335 4
Физика - Physics - область естествознания 2848 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2189 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1755 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4356 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7400 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5337 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1347 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5761 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51567 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17512 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6448 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1840 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 500 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 2
Металлы - Золото - Gold 1206 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1336 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5835 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6317 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6418 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3748 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9766 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2279 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7328 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 358 1
Евангелие 8 1
Ирак - Война в Персидском заливе 223 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2601 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4951 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3692 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 6
Internet.com 110 1
Times 645 1
Bloomberg 1563 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 1
NYT - The New York Times 1091 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 309 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
AP - Associated Press 2006 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 6
IDC - International Data Corporation 4952 3
SmartMarketing 73 1
Standish Group International - Standish Group 10 1
Gartner - Гартнер 3626 1
Fortune Global 500 291 1
Forrester Research 830 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
NPD Group 140 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 614 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 250 2
Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина 4 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
Национальная библиотека Республики Карелия 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423429, в очереди разбора - 726899.
Создано именных указателей - 191274.
