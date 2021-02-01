Facebook начал блокировать публикации с цитатами из Евангелия

Facebook заблокировал пост митрополита Агафангела (Пашковского) с цитатой из Евангелия от Марка, посчитав его «опасным для кого-либо из реального мира». Соцсеть годами без объективных на то причин блокирует посты, связанные с различными религиями, а также она замешана в блокировке многочисленных сообществ атеистов.

Facebook не понравилось Евангелие

Социальная сеть Facebook начала блокировать публикации русскоговорящих пользователей с цитатами из Евангелия. В такой ситуации оказался митрополит Агафангел (в миру – Михаил Пашковский), глава «Русской православной церкви заграницей», в 2007 г. отколовшейся от другой Русской православной церкви заграницей, основанной в 20-х годах XX века.

Агафангел (Пашковский) опубликовал на своей странице в Facebook отрывок из Евангелия от Марка, в частности, главу 9, стих 42: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море». Соцсеть сочла этот пост способным «нанести вред кому-либо в реальном мире» и скрыла его от всех, кроме владельца страницы.

Агафангел (Пашковский) рассказал о случившемся 1 февраля 2021 г. в другом посте на своей странице Facebook.

Неизвестно, кто именно стоит за блокировкой цитаты из Евангелия – автоматические алгоритмы Facebook или сотрудники, отвечающие за модерацию постов. Представители Facebook случившееся пока не прокомментировали.

Публикация Агафангела (Пашковского) с информацией о блокировке

В России, напомним, с 2013 г. действует закон, предусматривающий наказание за оскорбления чувств верующих. А в конце декабря 2020 г. Русская православная церковь (РПЦ) запустила расширение Labarum для настольного браузера Firefox, предупреждающее о мошеннических сайтах, нацеленных на обман верующих пользователей. РПЦ назвала его «православным антивирусом», хотя от вирусов оно, на самом деле, не защищает.

Реакция пользователей

Пост Агафангела (Пашковского) о блокировке цитаты из Евангелия на момент публикации материала собрал 53 просмотра и 19 комментариев. Часть пользователей стали публиковать молитвенные пожелания скорейшего разрешения ситуации в пользу Агафангела (Пашковского), другие же увидели в произошедшем злой умысел. «Возможно, на вас пожаловались, а это результат жалобы», – написала пользователь Светлана Дырив. «Они будут блокировать такое. Они делают вид, что они работают на благо людей. Они притворяются хорошими. Почитайте старцев. Они говорили о слугах антихриста. Конечно, они будут блокировать все что несёт духовный смысл. И это не недоразумение», – считает участник с псевдонимом Djulia Katarina S Ph.

Комментарии читателей Агафангела (Пашковского)

Некоторые узрели в удалении публикации из Евангелия происки глобалистов. Участник Facebook под ником Свѧтославъ Ѳеодѡровъ написал: «Святое Евангелие является экстремистской для глобалистов. Поэтому большинство “церквей” не живут по Св.Писанию». (орфография автора сохранена – прим. CNews).

Facebook против верующих, атеистов и классической литературы

Facebook регулярно блокирует контент, имеющий отношение к религии, в том числе и по решению суда. Например, 26 января 2015 г. турецкий суд обязал соцсеть заблокировать ряд страниц, которые могли считаться оскорбительными по отношению к пророку Мухаммеду. Другими словами, факт оскорбления этими страницами мусульман на момент вынесения вердикта доказан не был. Facebook подчинилась решению суда и через два дня удалила «опасные» страницы.

Марк Цукерберг, основатель Facebook

Но достается от Facebook не только мусульманам и православным, но и атеистам. В апреле 2016 г. произошел инцидент, в котором Facebook заблокировала, по меньшей мере, шесть арабоязычных сообществ в своей сети, на которых общались атеисты из MENA-региона (Middle-East and North Africa, Средний Восток и Северная Африка).

В списке оказалось сообщество Atheist Alliance – Middle-East and North Africa (AA-MENA), а причиной бана стала масштабная кампания направленная против атеистов и выразившаяся в волне многочисленных жалоб на их паблики в Facebook.

Притом это был не первый случай – аналогичная ситуация произошла в феврале 2016 г., когда Facebook на фоне такой же лавины жалоб прикрыла 10 крупнейших арабоязычных атеистических групп, насчитывавших в сумме около 100 тыс. участников.

Facebook может заблокировать посты пользователя или даже его аккаунт, если тот начнет публиковать цитаты из классической литературы. Этот факт доказал российский портал «Экспертный центр электронного государства» (D-Russia). Специалисты портала разместили пост с цитатами из книг Марка Твена, Николая Гоголя, а также из словаря Владимира Даля, в которых содержались слова, потенциально способные не понравиться алгоритмам Facebook и ее модераторам. Так и случилось – пост был удален, а представители Facebook проигнорировали запрос авторов эксперимента, пытавшихся узнать причину удаления.