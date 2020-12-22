В России создан первый православный «антивирус», но от вирусов он не защищает. Видео

РПЦ выпустила православный «антивирус» – расширение Labarum для настольного браузера Firefox, предупреждающее о мошеннических сайтах, нацеленных на обман верующих пользователей. От вирусов оно не защищает, но позволяет пожаловаться на опасный сайт. Сроки релиза Labarum для других браузеров и для мобильных устройств разработчики не раскрывают.

Антивирус или не антивирус

Выборгская епархия Русской православной церкви (РПЦ) разработала первый православный «антивирус», предназначенный для борьбы с мошенниками. Проект получил название Labarum, и это детище сотрудников ИТ-направления молодежного отдела Выборгской епархии. Лабарум, безотносительно творения российских православных разработчиков – это государственное знамя императорского Рима, военный штандарт особого вида.

Labarum создавался для защиты верующих пользователей интернета от мошенников, собирающих пожертвования под видом священнослужителей присваивающих себе все полученные средства. Однако на деле это не антивирус – у Labarum нет модулей и алгоритмов поиска вредоносного ПО на пользовательском устройстве или инструмента, защищающего от проникновения вируса или трояна на ПК.

Labarum – это всего лишь расширение для браузера, и его главная функция заключается в том, чтобы выдавать пользователю экранное сообщение с предупреждением о возможной недобросовестности владельцев того или иного ресурса, связанного с православной тематикой.

Предупреждение об опасности, выдаваемое Labarum

Расширение также уведомит пользователя, если сайт на религиозную тематику, на котором они находятся, принадлежит человеку, лишь выдающему себя за священнослужителя, но на деле им не являющийся. Уведомление появится и в случае, если сайт незаконно предлагает заказ треб в храмах.

Как работает «антивирус»

На момент публикации материала Labarum существовал исключительно в виде расширения для настольной версии браузера Firefox. Оно было выгружено в магазин дополнений этого обозревателя 19 декабря 2020 г. и, согласно статистике, было скачано два раза.

Официальный сайт проекта

В планы разработчиков входит выпуск расширения для Chrome, Opera и «Яндекс.браузера», но конкретные сроки они не называют. Информации о сроках появления мобильной версии Labarum пока нет.

Популярностью Labarum пока не пользуется

После установки расширения его пиктограмма появляется в правом верхнем углу окна браузера. Ее нажатие приводит к появлению окна с единственной кнопкой «Пожаловаться на сайт». Редакция CNews убедилась в работоспособности Labarum – пожаловаться действительно можно на любой портал, например на «Википедию».

Жалобу можно оставить на любой сайт без исключений

В презентации «антивируса» можно увидеть перечень опасных веб-сайтов, расположенный на сайте megellano.ru, о котором ни в расширении, ни на официальном сайте проекта не сказано ни слова. Попытка посмотреть этот список приводит к появлению сообщения о необходимости установки расширения, даже если оно уже есть в составе браузера.

Расширение установлено, но список сайтов открыть не получается

Презентация Labarum

Сам домен megellano.ru был зарегистрирован еще в 2010 г. на некое частное лицо, в его описании нет ни одного упоминания РПЦ.

Кто владеет доменом megellan.ru - загадка

При этом сайт, открывающийся по этому адресу, посвящен коллекционированию и называется «MISMA - коллекционируй с удобством».

Главная страница megellan.ru

Как именно Labarum связан с сайтом для коллекционеров, почему лист опасных православных сайтов расположен именно на нем, и почему его не могут посмотреть обычные пользователи, чтобы знать, какие страницы на религиозную тематику посещать не стоит, в презентации «антивируса» не сказано.

Другие православные ИТ-продукты

Labarum – далеко не единственная ИТ-разработка для верующих православных пользователей. К примеру, с 2013 г. в Рунете существует православная соцсеть «Елицы», на момент публикации материала, по статистике самого ресурса, насчитывавшей около 6500 посещений в день. Сеть была создана по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Главная страница православной соцсети

В июле 2016 г., как сообщал CNews, в России при поддержке Русской православной церкви началась разработка православного мессенджера. Работу над приложением вели создатели соцсети «Елицы», а поводом для его создания стали многочисленные запросы ее пользователей.

Православный мессенджер заработал в феврале 2017 г., но, как оказалось, он не был создан с нуля. Его собрали на основе Telegram, и изначально это было Android-приложение. На момент публикации материала в каталоге Google Play оно отсутствовало, а официальный сайт проекта предлагал воспользоваться веб-версией сервиса.