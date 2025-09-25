Разделы

Правжизнь.РФ Правжизнь Телеграмм православный мессенджер


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 В России выпущен мессенджер специально для православных. Опрос 1
14.01.2022 РПЦ написала молебен об одержимых компьютерной зависимостью 2
22.12.2020 В России создан первый православный «антивирус», но от вирусов он не защищает. Видео 2
21.01.2019 Церковным приходам посоветовали вести проповедь в соцсетях 2
10.03.2017 Какой мессенджер самый популярный в России? На рынке сменился лидер 3
06.02.2017 В России появился «первый православный мессенджер» 5
29.07.2016 Таинственные инвесторы вкладывают в православную соцсеть $2 млн 2

Публикаций - 7, упоминаний - 17

Правжизнь.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2416 5
Meta Platforms - Facebook 4503 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4365 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13785 1
МегаФон 9626 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9065 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 790 1
VK - Mail.ru Group 3509 1
Новые облачные технологии (НОТ) 458 1
VideoMost - ВидеоМост 277 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
Spirit DSP - Спирит Корп 472 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 317 1
Rakuten 44 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 334 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3480 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4695 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11114 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8063 4
Google Android - приложения и разработчики 633 3
Google Android устройства-девайсы 769 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70976 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13369 2
Data monetization - Монетизация данных 1767 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9592 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7981 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2288 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 646 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4804 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7660 1
Умные платформы 1819 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1124 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 360 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5163 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12739 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8668 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 150 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3222 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21601 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5679 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26683 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8384 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28650 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31385 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5218 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16743 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30579 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25275 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55481 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5765 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1075 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2128 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7621 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3050 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25219 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3030 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1429 1
РПЦ Елицы - православная социальную сеть 7 5
Google Play - Google Store - Android Market 3393 3
Mozilla Firefox - браузер 1907 2
Google Android 14503 2
Rakuten Viber 641 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1183 2
РПЦ Labarum - Лабарум - "православное антивирусное ПО" 3 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 2
Google YouTube - Видеохостинг 2852 1
Google Chrome - браузер 1617 1
Apple iOS 8134 1
Новые облачные технологии - МойОфис 849 1
Opera Browser - Браузер 1029 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1877 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 856 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 109 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 455 1
Tencent WeChat - мессенджер 156 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 174 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 251 1
Turkcell Bip - Мессенджер 27 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 39 1
VideoMost IM 4 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1532 1
Tencent QQ Messenger - мессенджер 43 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 642 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Мессенджер 1 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 886 1
МегаФон - Мультифон 38 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 30 1
Суслин Иван 3 2
Голдсмит Никита 3 1
Илюмжинов Кирсан 5 1
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - в миру Владимир Михайлович Гундяев 9 1
Митрополит Тихон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153528 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53022 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 950 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 712 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 288 1
Италия - Рим 206 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 111 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45079 1
Япония 13440 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17850 1
Турция - Турецкая республика 2458 1
Земля - планета Солнечной системы 10578 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17109 3
Евангелие 8 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54039 2
Религия 148 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3617 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9418 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11306 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19898 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31202 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5186 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25462 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1902 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6249 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 481 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 955 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5198 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8419 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5950 1
Спорт - Шахматы - Chess 249 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 315 1
Правжизнь.РФ 3 3
Wikipedia - Википедия 556 1
RTVi - Russian Television International 14 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 1
