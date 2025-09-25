Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правжизнь.РФ Правжизнь Телеграмм православный мессенджер
УПОМИНАНИЯ
Правжизнь.РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 334 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3480 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4695 1
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
|МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
|Суслин Иван 3 2
|Голдсмит Никита 3 1
|Илюмжинов Кирсан 5 1
|Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - в миру Владимир Михайлович Гундяев 9 1
|Митрополит Тихон 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386094, в очереди разбора - 730145.
Создано именных указателей - 183655.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.