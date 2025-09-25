В России выпущен мессенджер специально для православных. Опрос

В Google Play и RuStore появилось приложение «Зосима», позиционирующее себя как социальная сеть «специально для православных христиан». Российские СМИ окрестили ее мессенджером, но на деле обмен сообщениями и файлами – лишь часть ее возможностей. Все функции сети нацелены именно на православных христиан – приверженцам всех других религий она пока ничего не может предложить.

Социальная сеть не для каждого

В России разработана социальная сеть «Зосима», целевая аудитория которой, по задумке автора – православные христиане. Почти весь набор ее возможностей направлен на приверженцев именно этой религии.

Разработчиком проекта числится ИП Осипов Денис Александрович. На момент выхода материала «Зосима» была доступна для скачивания только в Google Play – магазине приложений для Android. Также у нее есть страничка в российском магазине RuStore, но скачать соцсеть оттуда пока невозможно.

В RuStore и Google Play релиз приложения состоялся одновременно – 21 июля 2025 г. В этот день вышла версия 1.0. Самая последняя сборка (на момент выпуска материала) – 1.06 от 14 августа 2025 г. За время существования приложения в Google Play количество ее скачиваний превысило лишь 5 тыс.

Рейтинг приложения в Google Play – 2,7 на основе 158 отзывов.

Почему не для всех

Формально разработчики «Зосима» не запрещают регистрироваться в этой соцсети мусульманам, иудеям, буддистам и исповедующим другие религии, а также атеистам. Однако все основные функции системы, кроме обмена файлами и сообщениями, нацелены именно на православных христиан.

Страница сервиса в Google Play

Согласно описанию приложения в Google Play, «Зосима» – это «социальная сеть, созданная специально для православных христиан». «Здесь вы можете общаться с друзьями и близкими, делиться мыслями о вере и церковной жизни, а также находить актуальную информацию о богослужениях и церковных событиях», – отмечают авторы.

Страница сервиса в RuStore

В числе возможностей проекта – отслеживание церковных праздников и мероприятий в интересующем пользователя храме.

Так мессенджер или соцсеть

Разработчики «Зосима» явным образом позиционируют свой проект как социальную сеть. Однако агентство РИА «Новости» называет ее не иначе как мессенджером.

Судя по описанию, «Зосима» - это совершенно точно социальная сеть,...

По информации агентства, за проектом стоит фонд «Иннотех XXI», который занимается реставрацией храмов. Планами по запуску сервиса с РИА «Новости» осенью 2024 г. поделился президент фонда Алексей Агапов.

Агапов анонсировал мессенджер еще в сентябре 2024 г.. По его словам, первоначально сервис создавался силами фонда для проекта «Спаси и сохрани» по реставрации , и запустить его планировалось в ноябре 2024 г.

РИА «Новости» ...но РИА «Новости» считает иначе

«Для проекта "Спаси и сохрани" сделали специальный мессенджер, типа WhatsApp (приложение принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская), называется "Зосима" – в честь святого. Наши партнеры его год писали, запускаем в ноябре 2024 г. Это будет православный мессенджер: на начальном этапе его создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект "Спаси и сохрани" – например, там можно создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями. Но присоединиться могут все желающие, он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах», – заявил Агапов РИА «Новости» в сентябре 2024 г.

Путаница с датами

Несмотря на то, что сервис «Зосима» уже доступен для скачивания в Google Play, его презентация назначена на 30 октября 2025 г., сообщил Агапов РИА «Новости».

В сентябре 2025 г. Агапов сообщил RTVI, что «Зосима» уже работает, но пока только «в одном из регионов России», название которого он не указал. Он также добавил, что сервис успели протестировать около 2000 человек.

При этом в Google Play размещена вовсе не бета-версия продукта, если судить по номеру сборки – 1.06. А самой первой была опубликована стабильная сборка 1.0.



