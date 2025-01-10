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Агапов Алексей



10.01.2025 ИТ-«дочка» «Ростеха» не может расплатиться с кредиторами. Начато банкротство 1
18.01.2023 Топ-менеджер уволился из «Ростеха», чтобы возглавить ИТ-интегратора силовиков 2
10.03.2022 ИТ-структуру «Ростеха» возглавил выходец из «Россетей» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Агапов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 3
Active CIS - Active Telecom - Эктив Телеком 11 2
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 2
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 24 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 23 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Рамэк-ВС 92 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
МегаФон 8805 1
Ростелеком 9700 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Почта России ПАО 2112 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Федеральное казначейство России 1772 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 301 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Минобороны РФ - ОАЦСС ВС РФ - Объединенная автоматизированная цифровая система связи 5 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 1
Солодухин Константин 119 2
Сафонов Василий 4 1
Сахненко Сергей 88 1
Бровко Василий 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
Россия - СФО - Иркутская область 1087 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Европа 21767 1
Америка Латинская 1812 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Ближний Восток 2943 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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