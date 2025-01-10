Агапов Алексей
|10.01.2025
|ИТ-«дочка» «Ростеха» не может расплатиться с кредиторами. Начато банкротство 1
|18.01.2023
|Топ-менеджер уволился из «Ростеха», чтобы возглавить ИТ-интегратора силовиков 2
|10.03.2022
|ИТ-структуру «Ростеха» возглавил выходец из «Россетей» 1
Агапов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Солодухин Константин 119 2
|Сафонов Василий 4 1
|Сахненко Сергей 88 1
|Бровко Василий 52 1
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