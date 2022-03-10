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ИТ-структуру «Ростеха» возглавил выходец из «Россетей»

В «Национальном центре информатизации» (входит в «Ростех») назначен новый гендиректор. Им стал Алексей Агапов, который сменил в должности Константина Солодухина. Агапов займется проектами по цифровизации различных отраслей экономики в рамках нацпроектов, а также проектами по разработке программных продуктов и высокотехнологичных решений.

Новый глава НЦИ

Новым гендиректором «Национального центра информатизации» (НЦИ), входящего в «Объединенную приборостроительную корпорацию» «Ростеха» (ОПК) назначен Алексей Агапов. В этой должности он сменил Константина Солодухина, который сконцентрируется на развитии бизнеса и гражданской продукции в качестве заместителя гендиректора ОПК.

«НЦИ является одним из ключевых функциональных интеграторов в составе холдинга, специализирующийся на реализации комплексных ИТ-проектов», — отметил гендиректор ОПК Сергей Сахненко. Под руководством Агапова НЦИ продолжит работу в области цифровизации различных отраслей экономики в рамках нацпроектов, разработке собственных программных продуктов и высокотехнологичных решений в интересах госструктур и коммерческих заказчиков, подчеркнул Сахненко.

Солодухин занимался развитием Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и созданием системы обеспечения безопасности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Иркутской области. Этими проектами продолжит заниматься и Агапов, отметил директор по особым поручениям «Ростеха», председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко.

Биография Агапова

Алексей Агапов в 1997 г. с отличием закончил Ярославское Высшее военное финансовое училище. Проходил службу в Вооруженных Силах России. В 2014 г. получил степень Executive MBA «Стратегическое управление и лидерство» в институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС. В 2020 г. стал выпускником дипломной программы школы «Сколково» «Управление цифровой трансформацией/CDTO» для директоров и команд по цифровой трансформации компаний.

До назначения на новую должность Алексей Агапов работал гендиректором компании «Управление ВОЛС-ВЛ» («Россети цифра»), который стал центром компетенций в части проектирования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии, а также в области ИТ и информационной безопасности.

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Алексей Агапов назначен гендиректором НЦИ

Ранее он также был вице-президентом по коммерческой деятельности в группе компаний ACTIVE CIS, заместителем гендиректора в «РН-информ», а также заместителем гендиректора по коммерческой деятельности компании «Росэлектроника».

Несколько фактов о НЦИ

НЦИ был основан в 2014 г., является интегратором комплексных высокотехнологичных решений для цифровой экономики. Центр создает экосистемные проекты и комплексные продукты в интересах развития цифровой экономики, а также занимается их продвижением как на внутреннем, так и международном рынках. Среди решений НЦИ — система учета обучающихся в России, автоматизация «Почты России» и ЕГИСЗ.

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Безопасность

«Объединенная приборостроительная корпорация» включает в себя крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны — «Росэлектроника», «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также НЦИ. Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли.

Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников составляет более 70 тыс. человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Кристина Холупова

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