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Индексная книга (каталог) CNews*
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Rakuten



13.12.2024 В России заблокирован Viber, мессенджер с российскими корнями 1
12.12.2024 Криворукие борцы с пиратством сломали CDN и заблокировали множество легальных сайтов, включая ИТ-портал с критикой антипиратской политики 1
27.09.2024 Белоруссия создаст собственный мобильный телефон 1
05.09.2024 Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов 1
11.08.2023 Древние гаджеты, уничтоженные смартфонами, восстали из мертвых. Выпущен «нано-ПК» на Windows 11 1
14.02.2023 В России начали блокировать Google и Zoom. Но Роскомнадзор ни при чем 1
03.12.2021 «Почта России» начала доставлять товары с японских онлайн-аукционов 1
11.10.2021 Маски дополненной реальности в Viber стали доступны в России 1
30.09.2021 Запущен оператор связи, который подключает напрямую к спутнику любые мобильники 1
31.03.2021 Cisco предложила новую инфраструктуру для интернета будущего 1
18.01.2021 Check Point: чаще всего в фишинговых атаках хакеры используют бренды Microsoft и DHL 1
15.01.2021 Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp 1
17.06.2020 В Viber появилась функция создания GIF-картинок 1
22.04.2020 В обычных чатах Viber появятся исчезающие сообщения 1
05.02.2020 Viber анонсировал новую функцию «Мои заметки» 1
14.05.2019 Rakuten Mobile внедрит решения Allot по безопасности и управлению трафиком 1
04.07.2018 Viber запустит в России собственную криптовалюту 1
07.03.2018 Ozon получил 3,5 миллиарда от МТС и других акционеров 1
18.01.2018 Конкурент «Яндекс.Такси» ищет инвестиции на $200 млн 1
25.07.2017 Viber прогнется под требования закона о мессенджерах и откроет офис в России 1
20.07.2017 Rakuten Viber приобрела Chatter Commerce 1
26.03.2017 Российский ритейл переходит на онлайн-кассы и тестирует блокчейн 1
10.03.2017 Какой мессенджер самый популярный в России? На рынке сменился лидер 1
22.08.2016 Украинская полиция переходит с Viber на Telegram 1
04.03.2015 Вместо француженки Ozon возглавил израильтянин 1
14.05.2014 Viber переживает серьезный сбой 1
29.04.2014 МТС и АФК «Система» вложили $150 млн в Ozon 1
07.04.2014 Лидеры ИТ-отрасли едут в Токио 1
26.03.2014 В Токио пройдет российско-японская кампания «Основные направления развития ИТ в мировой практике» 1
20.03.2014 Китайский интернет-гигант ворвался на рынок «убийц Skype» 1
17.03.2014 Еще один «убийца» Skype: в WhatsApp появляются голосовые звонки. ФОТО 1
20.02.2014 Как выходцы из России и Украины создали «убийц SMS» и стали мультимиллионерами 1
20.02.2014 Facebook за рекордную сумму поглощает мессенджер WhatsApp - «главного убийцу SMS» 1
14.02.2014 Официально: «Убийца» Skype - сервис Viber продан за $900 млн 1
02.02.2012 Ozon покупает интернет-магазин обуви Sapato.ru 1
09.11.2011 Японская Rakuten купила производителя е-ридеров Kobo за $315 млн 1
22.09.2011 Японская Rakuten купила британского онлайн-ритейлера Play.com за $39,2 млн 1
02.12.2010 Японские антимонопольщики одобрили сделку Yahoo Japan с Google 1
20.10.2010 Японские антимонопольщики рассмотрят сделку Yahoo Japan с Google 1
20.05.2010 Японская компания покупает Buy.com за $250 млн 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

Rakuten и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4438 8
Google LLC 11775 7
Telegram Group 1983 6
Yahoo! 3697 6
Rakuten Viber Media 10 6
Amazon Inc - Amazon.com 2998 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 5
Microsoft Corporation 24625 4
АФК Система ПАО 1797 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Apple Inc 12101 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 3
Yahoo! Japan 50 3
Alibaba Group 422 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Cisco Systems 5114 2
X Corp - Twitter 2845 2
Vodafone Group 1370 2
Intel Corporation 12197 2
Allot 5 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8745 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
МегаФон 8806 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
LG Electronics 3614 1
Check Point Software Technologies 760 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
OneWeb - WorldVU 36 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Deutsche Telekom 911 1
PayPal 654 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 4
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 3
Intel Capital 148 3
Sapato.ru 21 3
Index Ventures 48 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
О-курьер 6 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 2
Ozon Solutions 2 2
Unsplash 765 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Visa International 1949 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
SoftBank Group 258 1
UFG Private Equity 36 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 15 1
Uber 330 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2344 1
LinkedIn 635 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Почта России ПАО 2112 1
Kinnevik Investment AB 21 1
Sequoia Capital 111 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Walt Disney Company 622 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 41 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Linux Foundation 185 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8196 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 6
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 4
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
Rakuten Viber 627 21
WhatsApp Messenger 1082 9
Google Android 13994 9
Apple iOS 7809 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 6
Microsoft Skype 2067 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 4
Rakuten Ichiba 2 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 2
Nokia Symbian OS 1400 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 2
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 57 2
Nokia Sseries - серия телефонов 148 2
Tango 44 2
Apple iPhone 6 4862 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Google Gmail 946 2
Microsoft Windows 15657 2
Apple iPhone 13 143 2
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 51 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 37 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 101 1
Filecoin - криптовалюта 8 1
Rakuten Mobile Network 4 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Microsoft Azure 1408 1
VideoMost IM 3 1
Microsoft Office 365 940 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Cisco Silicon One Q 4 1
Cisco Routed Optical Networking 2 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 21 1
Cisco Business Critical Services 1 1
Cisco Crosswork Cloud 4 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Apple - App Store 2890 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 72 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
Apple iMessage - Мессенджер 155 1
Магазинник Игорь 7 7
Koum Jan - Кум Ян 13 3
Ofir Eyal - Офир Эял 5 3
Perekalsky Danny - Перекальски Дэнни 6 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
Богуславский Леонид 37 2
Agaoua Djamel - Агауа Джамел 7 2
Mikitani Hiroshi - Микитани Хироси 2 2
Gavet Maelle - Гавэ Маэль 12 2
Корня Алексей 78 1
Делицын Леонид 128 1
Артемьев Игорь 91 1
Львов Евгений 10 1
Шульгин Александр 25 1
Костиков Александр 5 1
Amin Tareq - Амин Тарек 1 1
Путин Владимир 3171 1
Дуров Павел 291 1
Греф Герман 419 1
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Davidson Jonathan - Дэвидсон Джонатан 6 1
Аликошвили Георгий 17 1
Miller Charles - Миллер Чарльз 3 1
Raz Uri - Раз Юрий 1 1
Fishman Alex - Фишман Алекс 1 1
Щербакова Лада 2 1
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Мигаль Анна 7 1
Мишутина Анна 4 1
Пушилин Денис 5 1
Speidel Tyghe - Спайдел Тайге 1 1
Япония 13282 31
Россия - РФ - Российская федерация 144223 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 14
Израиль 2730 9
Беларусь - Белоруссия 5664 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 5
Япония - Токио 995 3
Люксембург Великое Герцогство 434 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Украина 7608 3
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 2
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Испания - Каталония - Барселона 742 2
Египет - Арабская Республика 1004 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 2
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