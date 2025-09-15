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Salesforce Slack Technologies

Salesforce - Slack Technologies

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.09.2025 Под угрозой огромного штрафа Microsoft вырезает Teams из MS Office и снижает цены на офисный пакет 1
23.07.2020 Slack просит защитить ее от Microsoft: «Они хотят нас убить» 1
18.09.2017 Slack получил четверть миллиарда долларов инвестиций 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Salesforce и организации, системы, технологии, персоны:

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Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 2
Salesforce Heroku 23 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  391 1
Signal Foundation 6 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 932 1
ByteDance - TikTok 361 1
Google Android 15330 1
Apple iOS 8632 1
Rakuten Viber 669 1
Microsoft Windows 16980 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2040 1
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Discord 186 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 865 1
Tinder 52 1
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Pinterest 84 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5834 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 606 1
Bloomberg 1643 2
Times 668 1
The Verge - Издание 622 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 246 1
NYT - The New York Times 1103 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2686 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
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