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Salesforce Slack Technologies
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 5
Salesforce и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25851 4
|Runscope 7 2
|Box inc - box.com - box.net 377 2
|Microsoft Corporation - GitHub 1095 2
|Dropbox 528 2
|Salesforce 501 2
|Zendesk 39 2
|Telegram Messenger LLP 11 1
|Meta Platforms 186 1
|Gibson Security 3 1
|Flipkart Group 22 1
|Snapchat 151 1
|Atlassian 159 1
|Match Group 12 1
|Snap Inc 114 1
|Rakuten 51 1
|Google LLC 12771 1
|ByteDance 59 1
|Otello Corporation - Opera Software 340 1
|Softbank Vision Fund 13 1
|SoftBank Group 287 1
|WeWork 6 1
|Uber 365 1
|Bloomberg 1643 2
|Times 668 1
|The Verge - Издание 622 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 246 1
|NYT - The New York Times 1103 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.