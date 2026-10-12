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Шульгин Александр

СОБЫТИЯ


12.10.2026 VK подал в суд на Евросоюз 1
07.09.2023 Европа сняла санкции с экс-главы Ozon 2
18.04.2023 AB InBev Efes внедрит систему интегрированного планирования In.Plan 1
30.05.2022 Экс-команда Accenture разрабатывает российское решение для планирования цепей поставок 1
13.04.2022 Ozon из-за санкций остался без старого гендиректора, а нового у него не будет 2
11.04.2022 Европа ввела санкции против главы Ozon 2
15.03.2022 В «Яндексе» сменился гендиректор 1
13.04.2021 Ozon покупает бывший банк «Ашана» 1
07.10.2019 Курьеры Ozon устроили забастовку 2
23.05.2019 Аркадий Волож уступил «текущее» руководство «Яндексом» ради решения стратегических задач 1
07.03.2018 Ozon получил 3,5 миллиарда от МТС и других акционеров 1
15.12.2017 Гендиректором «Яндекса» стала главный кадровик 1
07.12.2017 Впервые за 12 лет Ozon возглавил россиянин 2
22.11.2017 Гендиректор российского «Яндекса» покинул компанию 3
24.10.2017 Доля поиска «Яндекса» на Android достигла исторического максимума 1
01.03.2017 У «Яндекс.денег» сменился гендиректор и куратор 1
16.02.2017 Выросшее в пять раз «Яндекс.такси» подняло выручку материнской компании до 76 млрд 1
28.12.2016 Путина просят отрегулировать в России фитнес-трекеры 1
28.07.2016 «Яндекс» показал рост выручки и прибыли 1
27.10.2015 Консолидированная выручка «Яндекса» за третий квартал 2015 г. выросла на 18% до i15,4 млрд 1
25.08.2014 В российском «Яндексе» поменяли гендиректора 2
30.10.2012 «Яндекс» нашел новый способ мотивировать разработчиков 1
31.07.2012 «Яндекс» вырос в полтора раза 1
29.07.2011 Акции "Яндекса" рухнули после публикации финансовой отчетности 1
20.09.2005 В России будут выпускаться диски DVD-Audio 1

Публикаций - 26, упоминаний - 34

Шульгин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9397 22
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1928 6
Google LLC 12817 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16166 3
Microsoft Corporation 25884 2
Accenture plc 724 2
VK - Mail.ru Group 3621 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5079 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 58 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 257 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 87 1
DTS - Digital Theater Systems 3 1
ERSO - ЭРСО Холдинг 4 1
Ростелеком 11057 1
МегаФон 10975 1
Meta Platforms - Facebook 4636 1
SAS Institute 1087 1
Rakuten 51 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1988 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 6
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 6
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 71 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9086 3
Совкомбанк ПАО 321 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 617 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 2
Русский стандарт Банк 512 2
Coca-Cola Company 261 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 2
Uber 365 1
Intel Capital 151 1
Redline Capital 2 1
Holtzbrinck Ventures 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 104 1
Альфа-Банк 1994 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 201 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 354 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 340 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 186 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 425 1
Верный - торговая сеть 329 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 20 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4991 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2350 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1705 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13921 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5780 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3088 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4044 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6707 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 406 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1581 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 134 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 262 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13828 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23988 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5447 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23231 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4943 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1775 2
Data monetization - Монетизация данных 2006 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3235 2
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 99 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7978 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1412 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10182 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3467 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6336 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9707 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24792 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29932 2
MedTech - СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений - CDSS - Clinical decision support system 37 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 856 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1003 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14191 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 647 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 1
ЕФС - Единая фронтальная система - унитарный интерфейс (веб-сайт, мобильное приложение, терминал самообслуживания), через который происходит взаимодействие с пользователем 9 1
CDDA - Audio CD - Compact Disc Digital Audio - Звуковой компакт-диск 220 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5946 1
SACD - Super Audio CD - неперезаписываемый оптический аудиодиск 90 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26589 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1516 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 906 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4075 1
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 251 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2064 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием - Товарная матрица - Ассортиментная матрица - OSA - On-Shelf Availability - наличие товара на полках сетевых магазинов 353 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10070 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10868 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5359 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1738 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54914 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 225 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 773 7
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 980 4
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 3
Google Chrome - браузер 1726 2
Google Android 15380 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1312 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 990 2
Яндекс.Радио 13 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 118 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 121 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 546 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Integro Technologies - Control Tower 7 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Ozon Invest - Озон Инвест 4 1
Ozon Банк - Ozon Card 4 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 29 1
Microsoft Windows 10 1959 1
Яндекс.Навигатор 123 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 779 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 515 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 536 1
Mozilla Firefox - браузер 1962 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 778 1
Yandex IoT Core 7 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 136 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 340 1
VK - Яндекс.Дзен 268 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 277 1
Яндекс.Радар 32 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 361 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 75 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Телепрограмма 14 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 102 1
Волож Аркадий 272 11
Худавердян Тигран 95 6
Путин Владимир 3477 4
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 4
Парахин Михаил 17 3
Бунина Елена 35 3
Perekalsky Danny - Перекальски Дэнни 6 2
Грачева Мария 10 2
Завалишина Евгения 27 2
Иващеева Елена 9 2
Худавердян Тимур 5 2
Кириенко Владимир 149 2
Евтушенков Владимир 221 2
Глазачев Иван 27 2
Кириенко Сергей 149 2
Катков Алексей 44 1
Фетисов Олег 2 1
Ивашенцева Елена 15 1
Евтушенкова Татьяна 11 1
Борисов Алексей 33 1
Шулейко Даниил 17 1
Федоров Даниил 2 1
Делицин Леонид 11 1
Ситдеков Тагир 5 1
Boynton John - Бойнтон Джон 9 1
Степаненко Антон 17 1
Герасимов Игорь 3 1
Батурова Елена 7 1
Gavet Maelle - Гавэ Маэль 12 1
Арнаутова Евгения 3 1
Нестеров Степан 13 1
Евтушенкова Наталья 2 1
Даскал Анна 5 1
Швакман Ирина 2 1
Володин Вадим 2 1
Lukey Bernard - Люке Бернар 14 1
Халепа Игорь 1 1
Дёмкин Владимир 10 1
Щеголев Игорь 699 1
Осеевский Михаил 356 1
Россия - РФ - Российская федерация 168704 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55115 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4241 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13875 4
Украина 7964 4
Нидерланды 3774 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48142 3
Армения - Республика 2475 2
Беларусь - Белоруссия 6365 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19794 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2418 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 259 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1818 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19400 1
Казахстан - Республика 6129 1
Европа 25033 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2555 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3515 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4557 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2622 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 799 1
Турция - Турецкая республика 2653 1
Грузия 1340 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1529 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 210 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 242 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 635 1
Молдавия - Республика Молдова 743 1
США - Торонто 273 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54167 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58542 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5179 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8169 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2159 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18436 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4098 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7593 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11780 3
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 586 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6750 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10568 3
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8992 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34358 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9261 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6881 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1879 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2962 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 68 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1664 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1714 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1837 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12445 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27705 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 433 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6627 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2779 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 862 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3216 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 983 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11001 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 25 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1142 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8329 1
Опцион 109 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3904 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8921 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2588 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11508 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1297 2
Фонтанка 40 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2736 1
Forbes - Форбс 1022 1
Wikipedia - Википедия 659 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11603 1
FT - Financial Times 1305 1
Bloomberg 1652 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6134 1
РИА Новости 1045 1
The Bell - Издание 42 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1156 1
The Guardian - Британская газета 414 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 135 2
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 2
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1745 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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