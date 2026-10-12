Индексная книга (каталог) CNews*
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Шульгин Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 26, упоминаний - 34
Шульгин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Волож Аркадий 272 11
|Худавердян Тигран 95 6
|Путин Владимир 3477 4
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 4
|Парахин Михаил 17 3
|Бунина Елена 35 3
|Perekalsky Danny - Перекальски Дэнни 6 2
|Грачева Мария 10 2
|Завалишина Евгения 27 2
|Иващеева Елена 9 2
|Худавердян Тимур 5 2
|Кириенко Владимир 149 2
|Евтушенков Владимир 221 2
|Глазачев Иван 27 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Катков Алексей 44 1
|Фетисов Олег 2 1
|Ивашенцева Елена 15 1
|Евтушенкова Татьяна 11 1
|Борисов Алексей 33 1
|Шулейко Даниил 17 1
|Федоров Даниил 2 1
|Делицин Леонид 11 1
|Ситдеков Тагир 5 1
|Boynton John - Бойнтон Джон 9 1
|Степаненко Антон 17 1
|Герасимов Игорь 3 1
|Батурова Елена 7 1
|Gavet Maelle - Гавэ Маэль 12 1
|Арнаутова Евгения 3 1
|Нестеров Степан 13 1
|Евтушенкова Наталья 2 1
|Даскал Анна 5 1
|Швакман Ирина 2 1
|Володин Вадим 2 1
|Lukey Bernard - Люке Бернар 14 1
|Халепа Игорь 1 1
|Дёмкин Владимир 10 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Осеевский Михаил 356 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.