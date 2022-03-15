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В «Яндексе» сменился гендиректор

Операционный директор Yandex Тимур Худавердян стал параллельно гендиректором российской «дочки» компании - ООО «Яндекс». Возглавлявшая до этого компанию Елена Бунина продолжит занимать пост директора по кадрам. Недавно появилась информации о возможном попадании Худавердяна в санкционные списки Евросоюза.

Тимур Худавердян станет главой российского «Яндекс»

Управляющий директор Yandex Тигран Худавердян параллельно займет должность главы российской «дочки» компании – ООО «Яндекс». Об этом говорится в сообщении компании. Елена Бунина, возглавлявшая ООО «Яндекс» с 2017 г., останется в компании в качестве ее директора по кадрам и будет курировать образовательные проекты.

Кто ранее руководил ООО «Яндекс»

Основатель и главный акционер Yandex Аркадий Волож отошел от управления российской «дочкой» компании в 2014 г. При этом он остался гендиректором Yandex, зарегистрированной в Нидерландах головной структуры. Российский «Яндекс» тогда возглавил Александр Шульгин, который сейчас руководит интернет-ритейлером Ozon.

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Новый гендиректор российского «Яндекса» Тигран Худавердян

В 2017 г. ООО «Яндекс» возглавила Елена Бунина, продолжив при этом быть директором компании по кадрам. В 2019 г. в Yandex была создана новая должность – главного операционного директора. Ее возглавил Тигран Худавердян, который до этого руководил одним из подразделений компании – «Яндекс.Такси». Волож продолжил быть генеральным директором Yandex.

«Золотая акция» Yandex и возможность отстранения гендиректора ООО «Яндекс»

Отметим, что в 2019 г. Yandex передал «золотую акцию» вновь созданному Фонду общественных интересов (ФОИ). В совет фонда вошли представители Yandex, государственных вузов, Московской школы управления «Сколково», Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Фонда поддержки московской средней школы с математическим уклоном №57.

Елена Бунина как раз училась и преподавала в школе №57. Бунина и Худавердян также вошли в совет ФОИ. ФОИ может блокировать приобретение кем-либо более чем 10% акций Yandex, заключение компанией соглашений с иностранными государствами и межправительственными организациями, передачу персональных данных россиян зарубеж и т.д.

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Кроме того, ФОИ может номинировать двух членов совета директоров Yandex и согласовывать кандидатуры шести из 12 членов совета директоров компании. Также ФОИ, имея миноритарную долю в ООО «Яндекс», может временно отстранять гендиректора этой структуры – это может происходить в случае нарушения корпоративных процедур или в случае угрозы национальной безопасности России.

Возможные санкции против Тиграна Худавердяна

Недавно агентство Bloomberg сообщило, что Тигран Худавердян может попасть под новые санкции Евросоюза против России. Пока санкций в отношении Yandex в США и Евросоюзе не вводили.

Игорь Королев

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