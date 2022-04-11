Европа ввела санкции против главы Ozon

Евросоюз ввел санкции против гендиректора Ozon и бывшего генидиректора «Яндекса» Александра Шульгина. Также под санкциями оказались министры связи ДНР и ЛНР.

Санкции против главы Ozon

Евросоюз (ЕС) ввел санкции в отношении гендиректора интернет-ритейлера Ozon Александра Шульгина. Как говорится в публикации на сайте журнала ЕС, санкции введены в связи с тем, что 24 февраля 2022 г. Шульгин был на встрече российских олигархов с Президентом России Владимиром Путиным.

По мнению ЕС, факт присутствия Шульгина на данной встречи означает поддержку им политики России в отношении Украины. Кроме того, в ЕС отмечают, что Ozon является лидирующей в России платформой в сфере электронной коммерции, при том, что данное направление приносит значительные доходы российскому правительству.

Чем известен Александр Шульгин

Александр Шульгин начал свою карьеры в интернет-сфере в 2010 г., заняв пост финансового директора «Яндекса». В этой должности Шульгин курировал проведение IPO (первичное размещение акций) интернет-компании на американской бирже NASDAQ.

В 2014 г. Шульгин стал гендиректором ООО «Яндекс» (головная структура интернет-холдинга Yandex зарегистрирована в Голландии). В 2017 г. Шульгин возглавил Ozon. В 2020 г. Ozon провел IPO на NASDAQ. Крупнейшими акционерами Ozon являются АФК «Система» и фонд Baring Vostok. Каждому из них принадлежит по 33,1% акций.

Санкции против министров связи ДНР и ЛНР

Также в санкционный список ЕС попали министр телекоммуникаций Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Халепа и министр коммуникаций и масс-медии Луганской Народной Республики (ЛНР) Олег Фетисов.

Как США и Европа вводят санкции против российских интернет-бизнесменов

С начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели санкции в отношении большого числа российских чиновников и бизнесменов, в том числе связанных со сферой интернета и телекоммуникаций. Так, ЕС и Великобритания ввели санкции против операционного директора Yandex Тиграна Худавердяна, после чего он покинул руководящие посты в компании.

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Также Евросоюз, Великобритания и США ввели санкции против гендиректора интернет-холдинга VK Владимира Кириенко, сына замглавы Администрации Президента России Сергея Кириенко. Акции VK котируются на Лондонской фондовой бирже, акции Yandex – на бирже NASDAQ. Кроме того, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

В феврале 2022 г. в рамках «первой волны» санкций против России, США ввели санкции против «Озон-банка» – дочернего банка Ozon. Это было связано с тем, что ранее данное кредитное учреждение носило название Оней-банк и принадлежало Совкомбанку. Совкомбанк же, вместе со своими ИТ-«дочками», оказался в санкционном списке. Правда, вскоре американские власти исключили Озон-банка из санкционного списка.