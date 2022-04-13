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Ozon из-за санкций остался без старого гендиректора, а нового у него не будет

Гендиректор Ozon Александр Шульгин ушел с поста гендиректора компании после включения его в санкционный список Евросоюза. Единоличного преемника у него не будет, руководить компанией станет коллегиальный орган.

Александр Шульгин покинул Ozon

Интернет-ритейлер Ozon сообщил об уходе с занимаемого поста гендиректора компании Александра Шульгина. Случилось это после того, как Европейский Союз (ЕС) и Австралия ввели против него санкции. Одновременно Шульгин покинет совет директоров компании.

Санкции ЕС были введены по причине того, что 24 февраля 2022 г. Шульгин присутствовал на встречи крупнейших российских бизнесменов с Президентом России Владимиром Путиным.

В ЕС посчитали, что этот факт означает поддержку Шульгиным политики Путина в отношении Украины. Кроме того, как отмечают в ЕС, Ozon является лидирующей в России платформой в сфере электронной коммерции, а данное направление приносит значительные доходы российскому правительству.

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Гендиректор Ozon Александр Шульгин ушел с поста гендиректора компании после включения в санкционный список Евросоюза

«Мы были удивлены и расстроены новостями о введении санкций в отношении Александра Шульгина, а также логическим обоснованием этого шага, - заявила председатель совета директоров Ozon, управляющий партнер фонда Baring Vostok Елена Иващеева. – Компания Ozon всегда соответствовала высочайшим стандартам ведения бизнеса с целью обеспечения лучшего сервиса нашим клиентам и партнерам, благодаря чему создается максимальная стоимость для наших инвесторов».

Коллективный преемник гендиректора Ozon

У Шульгина не будет полноценного преемника. Компанией будет руководить управляющий совет, состоящий из нескольких топ-менеджеров Ozon. Решения будут принимать на основе принципа коллегиального управления. В Ozon утверждают, что де-факто данный принцип и так применялся в компании и доказал свою высокую эффективность.

После ухода Шульгина в правлении компании остается три человека: финансовый директор Игорь Герасимов, операционный директор Даниил Федоров и ИТ-директор Антон Степаненко. В совете директоров Ozon Шульгина заменит Герасимов.

В Ozon подчеркивают, что ни сама компания, ни какая-либо из ее «дочек» не находятся сейчас под санкциями США, Евросоюза или Великобритании. Ранее под санкции в США попал дочерний банк ритейлера – Озон-банк. Это было связано с тем, что в прошлом данное кредитное учреждение называлось «Оней-банк» и принадлежало Совокмбанку, также попавшему под санкции. Однако затем власти США исключили Озон-банк из своих санкционных списков.

Биография Александра Шульгина

У Александра Шульгина большой опыт руководства российскими интернет-компаниями. В 2010 г он стал финансовым директором «Яндекса» и курировал в этой должности проведение IPO (первичное размещение акций) компании на американской бирже NASDAQ.

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В 2014 г. Шульгин стал гендиректором ООО «Яндекс» (российское юридическое лицо Yandex). В 2017 г. Шульгин возглавил Ozon. Под его руководством в 2020 г компания провела IPO на NASDAQ. Крупнейшими акционерами Ozon являются АФК «Система» и фонд Baring Vostok. Им принаделжит по 33,1% акций компании.

Санкции против руководителей российских интернет-компаний

Ранее власти ЕС и Великобритания ввели санкции против управляющего директора компании Yandex Тиграна Худавердяна, который должен был в дополнение к своей основной должности стать главой российского юридического лица компании – ООО «Яндекс». После включения в санкционные списки Худавердян место главы компании.

Кроме того, США, Великобритания и Евросоюз ввели санкции в отношении Владимира Кириенко, гендиректора интернет-холдинга VK и сына заместителя главы Администрации Президента России Сергея Кириенко. Глава VK не стал уходить со своего поста после таких известий.

Игорь Королев

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