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Rakuten Viber идет в финтех и запускает платежи в чат-ботах

ПО Софт

Компания Rakuten Viber, владеющая приложением для свободного и безопасного общения Viber, анонсирует выход в финтех-сервисы и запускает новую функцию «Платежи в чат-ботах» (Chatbot Payments). Теперь пользователи Viber смогут использовать приложение для покупки товаров и услуг, совершая платежи через Google Pay или другую доступную на устройстве платежную систему.

Viber решил не ограничиваться функциями мессенджера, а строить сервисную платформу, удовлетворяющую всем потребностям современных пользователей в функциональности и безопасности. Первой страной, где будет запущена функция, станет Украина, а в начале 2021 г. Viber планирует запустить платежи и на других рынках, в т.ч. в России.

Новая функция позволит безопасно покупать товары и услуги напрямую у продавцов в их авторизованных чат-ботах в Viber. Пользователю необходимо добавить свою кредитную или дебетовую карту в аккаунт Google Pay или другую систему мобильных платежей, если его банк поддерживает один из этих сервисов, после чего опция оплаты станет доступна во всех чат-ботах на базе программного интерфейса (API) Viber.

Механика со стороны бизнеса следующая: продавец или компания, желающие принимать платежи в Viber, должны подключиться к поставщику услуг, поддерживающему этот тип платежей, создать чат-бот в Viber и разрешить платежи.

Платформа чат-ботов Viber:

Понятная для бизнеса: функция «Платежи в чат-ботах» — это простой способ для любых предприятий малого, среднего или крупного бизнеса использовать Viber как один из каналов продаж.

Масштабируемая: быстрый выход на рынок в любой стране, где доступны платежи с помощью мобильных телефонов.

Удобная для пользователей: функция «Платежи в чат-ботах» позволяет совершать покупки, оплачивать сервисы, которыми они пользуются (например, счета за коммунальные услуги, доставку, транспорт и т.д.) в несколько кликов непосредственно в мессенджере.

Безопасная: вся конфиденциальная информация о платеже зашифрована и не передается чат-ботам, Viber или третьим лицам.

Viber сотрудничает с проверенными партнерами-разработчиками чат-ботов и поставщиками платежных услуг, чтобы сделать новую функцию доступной для миллионов пользователей мессенджера по всему миру.

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