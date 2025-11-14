Получите все материалы CNews по ключевому слову
Shakespeare William Шекспир Уильям
СОБЫТИЯ
Shakespeare William и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
|BleepingComputer - Издание 404 1
|AP - Associated Press 2006 1
|Washington Profile 142 1
|University of the Witwatersrand - Wits University - Витватерсрандский университет - Университет Витватерсранда 8 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 969 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399676, в очереди разбора - 732414.
Создано именных указателей - 185836.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.