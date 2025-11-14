Есть «ложь, наглая ложь и ИИ». Искусственный интеллект объявлен угрозой выборам в США

Эксперты с The Guardian предупредили, что использование нейронных сетей для создания политических видеороликов будет становится все более распространенным. Ведь использование дипфейки в сочетании с фишинговыми атаками способны сорвать выборы по всему миру. Это также не обойдет и президентские выборы в США в 2028 г.

Смена парадигм в политтехнологиях

Использование искусственного интеллекта (ИИ) станет характерной особенностью будущих предвыборных кампаний в США, пишет The Guardian. Нейронные сети все чаще используют в политической борьбе для создания вводящих в заблуждение фото и видео.

«Настоящим прорывом в нынешнем избирательном цикле стало применение генеративного ИИ для производства контента, который напрямую апеллирует к избирателям», — сказал член Ассамблеи штата Нью-Йорк Алекс Борес (Alex Bores). Он один из авторов законопроектов по регулированию использования ИИ-технологий.

По информации The Guardian, во время прошедших в Нью-Йорке выборов мэра многие кандидаты и их штабы создавали видеорекламу для избирателей с помощью ИИ. Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс (Eric Adams) использовал ИИ для автоматических звонков жителям Нью-Йорка, в которых робот говорил на мандаринском диалекте, урду и идише. Также он создал видео, в котором ИИ отобразил, как бы выглядел Нью-Йорк при его оппоненте, впоследствии одержавшем победу кандидате Зохране Мамдани (Zohrane Mamdani). В видеоролике город был полностью уничтожен войной.

Unsplash - Louis Velazquez ИИ может стать угрозой выборам в США уже в 2028 г. из-за дипфейков в сочетании с фишингомвыми атаками

Кандидата Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) обвинили в расизме и исламофобии после того, как его штаб опубликовал в социальной сети X ролик с сгенерированными ИИ-сценами. В видео Зохран Мамдани ест рис руками, а темнокожий мужчина совершает кражу в магазине. Политический штаб Эндрю Куомо вскоре удалил публикацию, назвав ее случайной ошибкой.

«Ложь была частью политики с незапамятных времен. Но это — нечто иное, чем просто ложь, и нечто иное, чем приписывание оппоненту слов, которых он не говорил», — сказал сопредседатель некоммерческой правозащитной организации Public Citizen Роберт Вайсман (Robert Weissman). Организация Public Citizen участвовала в принятии многих законов об ИИ в США.

Необходима маркировка ИИ-контента

В штате Нью-Йорк предвыборные кампании обязаны надлежащим образом маркировать рекламу, созданную с помощью ИИ-технологий, однако некоторые штабы, включая команду Эндрю Куомо, которая разместила и удалила такой материал, проигнорировали это требование. В связи с этим избирательная комиссия Нью-Йорка может инициировать обвинения против нарушителей.

К президентским выборам в США 2028 г. сгенерированные в ИИ политические видеоролики, скорее всего, никуда не исчезнут, прогнозируют эксперты The Guardian. Еще в январе 2024 г. специалисты Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Accenture предупреждали, что дипфейки в сочетании с фишинговыми атаками способны сорвать выборы по всему миру. В 2024 г. голосования прошли более чем в 60 странах, включая Россию, США, Европейский Союз (Евросоюз) и Индию. Как указывалось в отчете ВЭФ, сгенерированные в ИИ дипфейк-видео и аудиозаписи могут применяться для распространения дезинформации о кандидатах или манипулирования общественным мнением. В качестве примера эксперты привели выборы в Словакии в сентябре 2023 г., тогда в сеть попал фальшивый аудиоклип, в котором один из кандидатов якобы обсуждал с журналистом схемы подтасовки результатов.

Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) предупредил о большом влиянии ИИ на выборы президента США в 2024 г. «Даже если вы говорите, что у нейронных сетей нет свободы действий, весьма вероятно, что люди будут использовать ИИ в качестве ИТ-инструмента на выборах. Я думаю, что вещи становятся странными, и происходит это быстро», — высказался предприниматель. Бизнесмен утверждает, что без надлежащего надзора быстро развивающийся ИИ может стать опасностью для общества, представляющей реальную угрозу для будущего человечества. По мнению Маска, возможности ИИ уже превысили то, что может сделать большинство людей. «Никто из людей не может писать так же хорошо, как ChatGPT, и, насколько мне известно, никто не делает это настолько хорошо и быстро. Разве что Уильям Шекспир (William Shakespeare)», — отметил предприниматель.

Активное использование ИИ

4 ноября 2025 г. в ряде штатов США прошли выборы. Главным событием стали выборы мэра Нью-Йорка, где убедительную победу одержал демократ, член законодательного собрания штата Зохран Мамдани в возрасте 34 лет. Он стал самым молодым мэром города за более чем век, первым мэром-мусульманином и первым человеком южноазиатского происхождения на этом посту. Он пообещал: открыть муниципальные магазины с оптовыми ценами в каждом районе города; сделать автобусы бесплатными и ускорить их (14 ноября 2025 г. — самые медленные в США, средняя скорость ~13 км/ч); ввести бесплатное образование для детей до пяти лет; заморозить арендную плату для 1 млн квартир с регулируемой рентой, где рост ограничен государственным лимитом.

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) активно применяет ИИ-технологии и публикует ролики, созданные нейронной сетью. В октябре 2025 г., на фоне протестов No Kings против его политики, он выложил ИИ-видео, где управляет военным истребителем и выливает коричневую жидкость пролетаю над американскими демонстрантами в Нью-Йорке.