Bores Alex Борс Алекс


СОБЫТИЯ


14.11.2025 Есть «ложь, наглая ложь и ИИ». Искусственный интеллект объявлен угрозой выборам в США 1
16.06.2025 В США принят закон о предотвращении катастроф, вызванных ИИ 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Bores Alex и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 351 1
DeepSeek - ДипСик 99 1
Anthropic 55 1
Google LLC 12199 1
Alibaba Group 449 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 67 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1350 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3509 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 389 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 978 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31359 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17558 1
FreePik 1390 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 596 1
Hochul Kathy - Хоукул Кэти 1 1
США - Нью-Йорк штат 246 1
США - Калифорния 4769 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1032 1
США - Нью-Йорк 3146 1
Европа 24598 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4082 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53335 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18085 1
Россия - РФ - Российская федерация 155696 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1804 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8494 1
