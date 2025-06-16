В США принят закон о предотвращении катастроф, вызванных ИИ

Законодатели американского штата Нью-Йорк опасаются того, что ИИ может привести к гибели или ранению людей или другим катастрофам с огромным ущербом. Ради предотвращения таких ситуаций они приняли закон, требующий прозрачности в области безопасности от крупнейших разработчиков ИИ-моделей.



Закон для предотвращения катастроф

Законодатели штата Нью-Йорк в США приняли законопроект RAISE Act, направленный на то, чтобы не допустить использования новейших моделей искусственного интеллекта (ИИ) в качестве факторов катастроф, способных привести к гибели или ранению более 100 человек или ущербу на сумму более $1 млрд. Закон может стать первым в стране набором юридически обязательных стандартов прозрачности для разработчиков ИИ, пишет Tech Crunch.

Документ, правда, еще не одобрила губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул (Kathy Hochul), которая может подписать его или отправить на доработку, либо вообще наложить на него вето.

Требования прозрачности

Требования прозрачности RAISEЕ распространяются на крупные компании, чьи модели ИИ были обучены с использованием вычислительных ресурсов на сумму более $100 млн и предоставляются жителям Нью-Йорка, независимо от того, базируются ли они в Калифорнии (например, OpenAI и Google) или в Китае (например, DeepSeek и Alibaba).

freepik/создано при помощи ИИ Американский штат хочет заставить крупнейших разработчиков ИИ отчитываться о принимаемых мерах безопасности

Закон предусматривает обязанность для разработчиков ИИ публиковать подробные отчеты о безопасности и защите, сообщать об ИБ-инцидентах, касающихся, например, кражи модели ИИ злоумышленниками, если такое произойдет. На нарушителей генеральный прокурор Нью-Йорка сможет налагать штрафы на сумму до $30 млн.

Сопротивление отрасли

Кремниевая долина, как сказал изданию соавтор законопроекта Алекс Борс (Alex Bores), не поддержала эту инициативу. Борс назвал сопротивление отрасли неудивительным, но заявил, что закон RAISE никоим образом не ограничит инновации технологических компаний.

«Закон штата Нью-Йорк RAISE — это еще один глупый, глупый законопроект об ИИ на уровне штата, который только навредит США в то время, когда наши противники стремительно опережают нас», — прокомментировал генеральный партнер Andreessen Horowitz Энджни Мидха (Anjney Midha) в соцсетях.

Сооснователь Anthropic Джек Кларк (Jack Clark) выразил некоторые претензии по поводу того, закон RAISE слишком широк и может представлять риск для «небольших компаний».

Регулирование ИИ

В 2024 г. европейские законодатели одобрили первый в мире комплексный свод правил, регулирующих ИИ, довольно жестко ограничивающий возможности применения этой технологии, но в начале 2025 г. Европейский Союз уже пообещал смягчить правила, сократить бюрократическую волокиту и административное бремя, чтобы не отстать от конкурентов.

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) после вступления в должность распустил Совет по безопасности ИИ и отменил указ своего предшественника, нацеленный на реализацию ряда мер по обеспечению надежности и безопасности разработок в этой сфере.

В России в Госдуме, как писал CNews в апреле 2025 г., создана рабочая группа по регулированию ИИ, которая будет работать до 2026 г. Российские парламентарии будут готовить предложения по эффективному отраслевому применению ИИ. Помимо этого группа займется разработкой инициатив по противодействию применения ИИ-технологий в преступлениях.