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Presley Elvis Пресли Элвиса

СОБЫТИЯ


22.01.2015 Смартфоны нового года — какие они? 1
10.09.2008 Apple показала новые iPod. ФОТО 1
13.03.2008 Бытовая техника Morphy Richards: из Англии с любовью 1
08.01.2003 RIAA намерена отстаивать свою точку зрения в вопросе о сроке действия авторских прав 1
15.12.2002 Lycos составил рейтинг самых востребованных слов 1
04.07.2002 AltaVista представила новый алгоритм поиска - AltaVista Prisma 1
08.02.2001 Пользователи интернета мечтают пообедать с Гитлером 1
21.12.2000 Майка с изображением трупа - лучший подарок к Рождеству? 1
21.12.2000 Майка с изображением трупа - лучший подарок к Рождеству? 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Presley Elvis и организации, системы, технологии, персоны:

Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 3
Apple Inc 13113 2
Glen Dimplex - Morphy Richards 6 1
Samsung Electronics 11029 1
Microsoft Corporation 25741 1
Qualcomm Technologies 1968 1
Xiaomi 2211 1
LG Electronics 3731 1
MediaTek - Ralink 592 1
Yahoo! 3726 1
SanDisk 342 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Prisma - Нейронные сети 41 1
Manhattan Associates 62 1
AltaVista Search Engine 202 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 1
BBK OnePlus 295 1
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 1
Walmart - Wal-Mart Stores 404 1
Nike 195 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
Sony Music Entertainment 161 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 71 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10639 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10093 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6453 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28166 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4413 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8483 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13208 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9653 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2511 1
Application store - магазин приложений 1456 1
Accelerometer - Акселерометр 392 1
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 498 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 531 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 70 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мясорубка - Meat grinder 42 1
БТиЭ - Отпариватель - отпаривание - Steamer 30 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6260 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8214 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26662 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22496 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3768 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10277 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16948 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2708 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13571 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2033 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13026 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27318 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1496 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6240 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29625 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2757 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7524 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2510 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3137 1
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 217 1
Google Android 4.4 - Android KitKat 108 1
Lenovo Motorola Dragonball 40 1
Apple Cover Flow 14 1
Google Chrome - браузер 1695 1
Google YouTube - Видеохостинг 2994 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7600 1
Google Android 15202 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2172 1
Apple - App Store 3098 1
Samsung Galaxy Note 701 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 735 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1281 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 327 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 164 1
Apple iPod 1553 1
Apple iPod Touch 747 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 1
Apple iTunes Store 1118 1
Nestle KitKat 165 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 35 1
Samsung Galaxy Grand 9 1
Nokia Alcatel-Lucent Pixi 4 1
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
Apple iPod nano 215 1
BBK OnePlus One - смартфон 25 1
Church Doug - Черч Даг 2 2
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 2
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 1
Shakespeare William - Шекспир Уильям 9 1
Dylan Bob - Дилан Боб 12 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Pei Carl - Пей Карл 10 1
Diaz Cameron - Диас Кэмерон 4 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Гуров Александр 8 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Курникова Анна 27 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 6
Россия - РФ - Российская федерация 165438 2
Европа 24933 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19046 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4191 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13796 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Южная Корея - Республика 7037 1
Япония 13782 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3131 1
Франция - Французская Республика 8161 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1460 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27173 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5089 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1916 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6680 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 583 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1128 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 560 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 313 1
Спорт - Футбол 773 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5878 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1917 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10279 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5746 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5555 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6146 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 320 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57452 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10843 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3811 1
Английский язык 7021 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7497 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
"китайфон" 26 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6153 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6717 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1202 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3339 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1373 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5483 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 645 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4635 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 179 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Витамины - Vitamins 41 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1746 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 171 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 463 1
Bloomberg 1618 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Washington Profile 142 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
NPD Group 140 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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