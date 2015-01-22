Индексная книга (каталог) CNews*
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Presley Elvis Пресли Элвиса
СОБЫТИЯ
|22.01.2015
|Смартфоны нового года — какие они? 1
|10.09.2008
|Apple показала новые iPod. ФОТО 1
|13.03.2008
|Бытовая техника Morphy Richards: из Англии с любовью 1
|08.01.2003
|RIAA намерена отстаивать свою точку зрения в вопросе о сроке действия авторских прав 1
|15.12.2002
|Lycos составил рейтинг самых востребованных слов 1
|04.07.2002
|AltaVista представила новый алгоритм поиска - AltaVista Prisma 1
|08.02.2001
|Пользователи интернета мечтают пообедать с Гитлером 1
|21.12.2000
|Майка с изображением трупа - лучший подарок к Рождеству? 1
|21.12.2000
|Майка с изображением трупа - лучший подарок к Рождеству? 1
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Presley Elvis и организации, системы, технологии, персоны:
|Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 3
|Apple Inc 13113 2
|Glen Dimplex - Morphy Richards 6 1
|Samsung Electronics 11029 1
|Microsoft Corporation 25741 1
|Qualcomm Technologies 1968 1
|Xiaomi 2211 1
|LG Electronics 3731 1
|MediaTek - Ralink 592 1
|Yahoo! 3726 1
|SanDisk 342 1
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
|Prisma - Нейронные сети 41 1
|Manhattan Associates 62 1
|AltaVista Search Engine 202 1
|Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 1
|BBK OnePlus 295 1
|RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
|Bloomberg 1618 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
|Washington Profile 142 1
|SiliconValley.com - SV.com 239 1
|UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.