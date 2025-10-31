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Wi-Fi Direct

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


31.10.2025 OCS и «Техноэволаб» расширяют предложение на рынке печатных устройств 1
04.09.2025 «Техноэволаб» запустила принтер Т1023 и МФУ Т2023 — компактные монохромные решения для малых офисов и домашней печати 1
14.09.2023 Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче 1
09.08.2023 10 технологических мифов, в которые все еще верят 1
05.09.2022 Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM 1
30.08.2022 Самые экономичные принтеры: выбор ZOOM 1
02.02.2022 Xerox выпустила цветной принтер C310 для домашнего офиса 1
08.09.2021 Xerox выпустила принтер C230 и МФУ C235 с поддержкой цветной печати 1
01.09.2021 Xerox выпустила черно-белый сетевой принтер Xerox B310 1
07.06.2021 LG вывела на российский рынок лазерные проекторы Probeam BU60PST и BF60PST 1
05.05.2021 Обожаемые фанатами смартфоны Samsung навсегда остались без обновлений 1
09.04.2021 7 способов перекинуть файлы со смартфона на ПК 1
13.03.2021 Как безопасно пользоваться общественной сетью Wi-Fi? 1
10.03.2021 Зачем нужен NFC, кроме бесконтактных платежей? 1
03.03.2021 Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил 1
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений 1
27.01.2021 Что такое Wi-Fi Direct и зачем он нужен? 1
20.01.2021 LG выпустила компактный лазерный проектор Probeam BF50NST для бизнеса. Фото 1
09.01.2021 Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM 1
11.08.2020 HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей 1
19.05.2020 Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM 1
11.02.2020 Лучшие камеры с углом съемки 360°: выбор ZOOM 1
30.10.2019 Обзор МФУ и принтеров Brother: ваш современный офис 1
23.10.2019 Meizu выпустила мощный смартфон - «убийцу» дешевых флагманов Xiaomi. Цена 1
22.10.2019 Ноутбуки на Linux можно дистанционно взломать через Wi-Fi 1
25.09.2019 Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM 1
12.08.2019 Xerox представила новые решения для офисного документооборота 1
18.07.2019 Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей 1
09.07.2019 В России вышел супердешевый смартфон Xiaomi Redmi 7A 1
30.05.2019 В продажу поступил удешевленный более чем в два раза Android-флагман. Цена 1
20.05.2019 Обзор смартфона ZTE Blade V10: 32 Мп для крутых селфи 1
20.12.2018 Обзор МФУ Toshiba e-STUDIO 2515AC 1
03.10.2018 Обзор МФУ Xerox В1025: компактное универсальное решение формата А3 2
26.09.2018 Обзор МФУ Xerox В1025: компактное универсальное решение формата А3 2
14.09.2018 В Россию привезли недорогую «безрамочную» Nokia 5.1 Plus на «чистом» Android. Цена 1
15.05.2018 Серия ОФИСНЫХ МФУ Epson WorkForce Enterprise 1
28.04.2018 Microsoft обновляет Windows 10: Что появится нового? 1
25.04.2018 Когда пора менять старый офисный принтер 1
24.04.2018 Все характеристики хитового смартфона Xiaomi рассекречены до анонса. Видео 1

Публикаций - 195, упоминаний - 201

Wi-Fi Direct и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 68
Apple Inc 13156 36
LG Electronics 3735 34
Google LLC 12690 25
HP Inc. 5883 22
HTC Corporation 1512 21
Xerox - The Haloid Company 1168 20
Nvidia Corp 4002 19
Sony 6739 17
Lenovo Group 2447 16
Dropbox 527 15
Microsoft Corporation 25775 14
Wexler 61 11
Seiko Epson Corporation 908 11
Huawei 4677 10
Intel Corporation 12811 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 9
Xiaomi - Сяоми 2232 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Acer Group - Acer Inc 2776 8
Philips 2099 8
Lenovo Motorola 3566 8
Qualcomm Technologies 1974 7
Toshiba Corporation 2980 7
MediaTek - Ralink 595 7
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Brother - Brother Industries - Бразер 215 6
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 54 5
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Монолит-Инфо 138 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 4
МегаФон 10742 4
Dell EMC 5180 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
BBK OPPO Electronics 484 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Евросеть 1421 3
Совкомбанк Совесть 279 2
TripAdvisor 41 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Геометрия НПО 165 2
Prada 58 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Sony Music Entertainment 161 1
Honda Motor Company - HND 240 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
Гранит 57 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Композит 99 1
Белый Ветер 365 1
TuneIn Radio 8 1
Chevrolet 42 1
101Hotels.com 456 1
Связной ГК 1401 1
BMW Group 482 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Hyundai Motor Company 436 1
Visa International 1993 1
Volvo Cars 262 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Assist - Ассист 218 1
EPIC Telecom Invest 212 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 157
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 142
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 104
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 98
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 92
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 90
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 89
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 85
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 84
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 83
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 76
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 72
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 71
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 69
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 57
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 57
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 55
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 55
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 54
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 53
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 53
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 49
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 47
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 47
DLNA - Digital Living Network Alliance 470 45
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 41
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 40
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 40
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 37
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 35
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 34
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 498 33
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 33
Наушники - Headphones 4479 32
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 32
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 32
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 30
USB micro 974 30
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 29
Google Android 15244 117
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 54
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 39
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 35
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 35
Samsung Galaxy 1035 34
Apple AirPrint 119 33
Apple iOS 8583 33
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 31
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 29
Microsoft Windows 16882 29
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 29
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 23
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 23
Samsung Electronics TouchWiz 202 22
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 22
Mopria Alliance - Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 52 19
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 19
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 19
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 18
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 17
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 17
Samsung Galaxy Note 702 17
Apple iPad 4012 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 16
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 14
LG Optimus 170 13
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 13
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 13
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 13
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Xerox Print Service - Xerox Print Back - Xerox Print Portal - Xerox Print Around 30 11
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 11
Nvidia Optimus 198 10
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 10
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 10
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 9
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 9
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 9
Соколов Иван 5 4
Хохлов Илья 8 4
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 2
Александров Александр 86 2
Арзуманян Екатерина 5 2
Малевич Казимир 11 2
Хлынин Дмитрий 2 2
Inamori Kazuo - Инамори Кадзуо - Инамори Казуо 6 2
Медведев Дмитрий 1665 1
Antinora Terri - Антинора Терри 3 1
Векшина Владлена 1 1
Sanmartín Guayente - Санмартин Гайент 4 1
Waisman Nico - Уэйсман Нико 1 1
Tran Tuan - Тран Туан 2 1
Антонов Андрей 21 1
Родюков Алексей 6 1
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 1
Garcia Xavier - Гарсия Хавьер 7 1
Теплушкина Елена 2 1
Бородихина Светлана 3 1
Sanmartín Guayente - Санмартин Гайанте 2 1
Вербова Дарья 1 1
Монин Артем 2 1
Астахов Иван 1 1
Путин Владимир 3454 1
Мельникова Анастасия 440 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Горбунов Алексей 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 99
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 30
Южная Корея - Республика 7052 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 27
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 15
Европа 24964 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Япония 13807 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Азия - Азиатский регион 5920 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Китай - Тайвань 4245 3
Испания - Каталония - Барселона 752 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Швеция - Королевство 3782 2
Франция - Французская Республика 8177 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Германия - Берлин 732 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 1
Индийский океан - Красное море 38 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Дания - Королевство 1337 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Польша - Республика 2031 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Индонезия - Республика 1058 1
Украина 7928 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 21
Ergonomics - Эргономика 1755 14
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 9
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 3
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 164 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 29
Pocket-Lint 71 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
MySmartPrice 4 1
Ubergizmo 8 1
Android Authority 62 1
Electronista 166 1
IGN 54 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Чудо техники 60 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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