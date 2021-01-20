LG выпустила компактный лазерный проектор Probeam BF50NST для бизнеса. Фото
LG Electronics (LG) представила компактный (370×290×156 мм) и легкий (9,2 кг) лазерный проектор LG Probeam BF50NST для бизнеса. Проектор корпоративного класса предназначен для деловых встреч, конференций и совместной работы.
LG BF50NST имеет компактный корпус объемом 16,7 литра, разрешение WUXGA (1920х1200), яркость 5000 ANSI люменов, а также поддерживает HDR10 в динамическом режиме, что делает его подходящим для различных бизнес-пространств. Яркость в 5000 ANSI люменов обеспечивает необходимый контраст и четкость даже в ярко освещенных конференц-залах без потери качества изображения, что повышает производительность деловых встреч. Диагональ проекции может варьироваться от 40 до 300 дюймов, что применимо для самых разных сценариев использования, таких как встречи с малым количеством участников или большие собрания в конференц-залах.
С помощью функций «Сдвиг объектива» и «Оптический зум x1.6» пользователь может установить устройство в любом месте и точно настроить проекцию под размер и положение экрана.
Мощный лазерный источник света отображает более яркие изображения и работает до 20 тыс. часов. Если вы воспроизводите изображение на этом проекторе по восемь часов в день, то лазерный источник света прослужит семь лет. Он сохраняет высокую яркость в течение длительного времени, не требуя замены дорогостоящей лампы.
Данный проектор, помимо основных разъемов для подключения источника сигнала, таких как HDMI х2, USB х2, RJ45, обеспечивает надежное беспроводное подключение по Wi-Fi. Как и в других моделях марки, имеется USB-медиаплеер, позволяющий воспроизводить множество форматов файлов, включая офисные, вообще без внешнего источника сигнала, прямо с флеш-накопителя. Для удобства управления, помимо пульта дистанционного управления, можно подключить стандартную USB-клавиатуру и мышь. Для больших залов предусмотрен контроль по протоколу RS-232C, а также передача сигнала на большом расстоянии через порт HDBaseT. Встроенная фирменная операционная система LG webOS 4.5 позволяет с легкостью открывать браузер для доступа к веб-ресурсам, а также в режиме Wi-Fi Direct (Miracast) безо всяких проводов отображать экран мобильных устройств, например, смартфона, планшета и даже ноутбука, что по достоинству оценят корпоративные пользователи.
Данная модель подходит не только для деловых встреч, но и для образовательных целей, для медицинских семинаров и даже может использоваться как экран для игр-симуляторов спортивных занятий, что актуально в современных условиях. Для просмотра медицинских изображений на большом экране устройство поддерживает стандарт DICOM для единственно правильного отображения оттенков серого, являющийся общепринятым в радиологии.
Проектор LG Probeam BF50NST ожидается в продаже в России в феврале 2021 г.