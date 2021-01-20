LG выпустила компактный лазерный проектор Probeam BF50NST для бизнеса. Фото

LG Electronics (LG) представила компактный (370×290×156 мм) и легкий (9,2 кг) лазерный проектор LG Probeam BF50NST для бизнеса. Проектор корпоративного класса предназначен для деловых встреч, конференций и совместной работы.

LG BF50NST имеет компактный корпус объемом 16,7 литра, разрешение WUXGA (1920х1200), яркость 5000 ANSI люменов, а также поддерживает HDR10 в динамическом режиме, что делает его подходящим для различных бизнес-пространств. Яркость в 5000 ANSI люменов обеспечивает необходимый контраст и четкость даже в ярко освещенных конференц-залах без потери качества изображения, что повышает производительность деловых встреч. Диагональ проекции может варьироваться от 40 до 300 дюймов, что применимо для самых разных сценариев использования, таких как встречи с малым количеством участников или большие собрания в конференц-залах.

С помощью функций «Сдвиг объектива» и «Оптический зум x1.6» пользователь может установить устройство в любом месте и точно настроить проекцию под размер и положение экрана.

Мощный лазерный источник света отображает более яркие изображения и работает до 20 тыс. часов. Если вы воспроизводите изображение на этом проекторе по восемь часов в день, то лазерный источник света прослужит семь лет. Он сохраняет высокую яркость в течение длительного времени, не требуя замены дорогостоящей лампы.

Проектор LG Probeam BF50NST

Данный проектор, помимо основных разъемов для подключения источника сигнала, таких как HDMI х2, USB х2, RJ45, обеспечивает надежное беспроводное подключение по Wi-Fi. Как и в других моделях марки, имеется USB-медиаплеер, позволяющий воспроизводить множество форматов файлов, включая офисные, вообще без внешнего источника сигнала, прямо с флеш-накопителя. Для удобства управления, помимо пульта дистанционного управления, можно подключить стандартную USB-клавиатуру и мышь. Для больших залов предусмотрен контроль по протоколу RS-232C, а также передача сигнала на большом расстоянии через порт HDBaseT. Встроенная фирменная операционная система LG webOS 4.5 позволяет с легкостью открывать браузер для доступа к веб-ресурсам, а также в режиме Wi-Fi Direct (Miracast) безо всяких проводов отображать экран мобильных устройств, например, смартфона, планшета и даже ноутбука, что по достоинству оценят корпоративные пользователи.

Данная модель подходит не только для деловых встреч, но и для образовательных целей, для медицинских семинаров и даже может использоваться как экран для игр-симуляторов спортивных занятий, что актуально в современных условиях. Для просмотра медицинских изображений на большом экране устройство поддерживает стандарт DICOM для единственно правильного отображения оттенков серого, являющийся общепринятым в радиологии.

Проектор LG Probeam BF50NST ожидается в продаже в России в феврале 2021 г.