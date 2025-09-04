«Техноэволаб» запустила принтер Т1023 и МФУ Т2023 — компактные монохромные решения для малых офисов и домашней печати

Компания ««Техноэволаб»» представила новые монохромные печатные устройства — принтер Т1023 и МФУ Т2023. Новинки подойдут для небольших организаций и домашнего применения. Об этом CNews сообщили представители «Техноэволаб».

Особенности устройств

Компактный дизайн: облегчит установку в ограниченном пространстве.

Интегрированный Wi-Fi: обеспечит удобное беспроводное управление с мобильных устройств и компьютеров.

Производительность: скорость печати до 23 страниц в минуту и рекомендуемая ежемесячная нагрузка до 15 000 страниц гарантируют эффективное выполнение повседневных задач.

Оцифровка: специальное приложение упростит сканирование и обработку документов.

Экономичность: стартовый картридж с ресурсом 1500 страниц позволит сразу приступить к активной работе, не требуя скорой замены.

«Для дома и малого бизнеса нужны экономичные устройства, которые занимают меньше места, но печатают больше и быстрее, — сказал Иван Соколов, менеджер по маркетингу продукции компании «Техноэволаб». — Принтер Т1023 и МФУ Т2023 полностью отвечают таким требованиям рынка. Эти надежные и компактные модели с низкой стоимостью обслуживания созданы для максимально продуктивной работы в небольших помещениях».

Принтер «Техноэволаб» Т1023 и МФУ «Техноэволаб» Т2023 не требуют долгой и сложной настройки. Любой пользователь сможет самостоятельно подготовить устройства к эксплуатации, выполнив установку драйверов. А дополнительное приложение для сканирования позволит более управлять оцифровкой документов.

В дополнение к интерфейсам Ethernet и USB новинки поддерживают подключение по Wi-Fi. Это позволит организовать работу из дома или через корпоративную сеть, используя настольные компьютеры и ноутбуки. Также возможно подключение с мобильных устройств на базе технологий Apple AirPrint, Mopria и Wi-Fi Direct.

Принтер «Техноэволаб» Т1023 и МФУ «Техноэволаб» Т2023 уже доступны для заказа в России.