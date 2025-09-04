Получите все материалы CNews по ключевому слову
Соколов Иван
УПОМИНАНИЯ
Соколов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Xerox Eurasia - Xerox Евразия 53 3
|Xerox 1146 3
|Ростелеком 10097 1
|ELKAM ArtEfficial - Элкам-Нефтемаш 1 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Волков Владимир 63 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152740 2
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1559 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1595 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381901, в очереди разбора - 735855.
Создано именных указателей - 182218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.