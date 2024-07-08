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«Ростелеком» и пермская компания АО «Элкам-Нефтемаш» подписали соглашение о сотрудничестве на «Иннопроме»

«Ростелеком» и пермская производственно-инжиниринговая компания АО «Элкам-Нефтемаш» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках документа будут реализованы совместные проекты в направлении ИТ-трансформации. Стороны будут работать над предоставлением облачных сервисов, цифровизацией производственных процессов, модернизацией Wi-Fi на производстве и автоматизацией систем управления. Подписи в соглашении поставили Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами ПАО «Ростелеком», и Иван Соколов, генеральный директор АО «Элкам-Нефтемаш». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами ПАО «Ростелеком»: «Компания “Ростелеком” имеет большой опыт реализации проектов на крупных предприятиях нефтяной отрасли Прикамья. Использование цифровых технологий увеличивает производительность и позволяет повысить прибыль. Например, перенос данных в виртуальный центр обработки данных “Ростелекома” позволяет предприятию экономить на ИТ-оборудовании и обеспечивает безопасность информации в соответствии с действующими государственными стандартами. Наша взаимная работа с “Элкам-Нефтемаш” дает возможность существенно увеличить темпы реализации стратегии цифровой трансформации и импортазамещения на предприятии».

Иван Соколов, генеральный директор АО «Элкам-Нефтемаш»: «В нынешних реалиях дальнейшее развитие крупного бизнеса невозможно без цифровизации. Наша компания предоставляет комплексные решения, технологии и оборудование для наиболее эффективного способа механизированной добычи нефти с минимальными затратами. В своей деятельности мы реализуем принцип одного окна, основанный на единстве пяти направлений, охватывающих полный производственный цикл и последующий сервис нефтепромыслового оборудования. Соглашение поможет нам узнать еще больше о новых возможностях цифровизации и попробовать внедрить на предприятии самые современные ИТ-технологии».

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