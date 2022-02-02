Xerox выпустила цветной принтер C310 для домашнего офиса

Xerox запустила цветной принтер Xerox C310 — доступное решение с комплексной системой безопасности. Новая модель поможет небольшим офисам и удалённым сотрудникам сделать цветную печать более качественной и производительной.

Принтер Xerox C310 открывает все преимущества цветных документов ценой минимальных издержек. Красочные элементы оформления в разрешении 1200x1200 dpi привлекут больше внимания к важной информации и сделают визуализацию данных более наглядной. В то же время функция двусторонней печати обеспечит дополнительную экономию, сокращая расход бумаги.

Новая модель сочетает в себе компактный размер и низкий уровень шума с надёжностью и высокой производительностью: принтер поддерживает нагрузку до 80 тысяч страниц в месяц и печатает со скоростью 33 страницы в минуту — как в монохромном, так и в цветном режиме.

«Малый и средний бизнес нуждается в надёжной и хорошо защищённой печатной технике, которая способна повысить продуктивность работы, не требуя крупных вложений, — отметил Иван Соколов, менеджер по маркетингу продукции компании Xerox Евразия. — Xerox C310 полностью отвечает этим требованиям и позволяет небольшим рабочим группам использовать весь потенциал качественной и производительной цветной печати».

Xerox C310 готов к эксплуатации сразу после установки. Благодаря решению Xerox Smart Start принтер легко интегрируется в рабочую среду без помощи ИТ-специалистов, быстро подключаясь к домашней или корпоративной сети Wi-Fi. Поддержка технологий Apple AirPrint, Mopria и Wi-Fi Direct позволит печатать с любого удобного устройства — смартфона, планшета, настольного компьютера или ноутбука. При этом комплексная система безопасности надёжно защитит конфиденциальные данные и документы от киберугроз.