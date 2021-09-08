Xerox выпустила принтер C230 и МФУ C235 с поддержкой цветной печати

Xerox запустила принтер Xerox C230 и МФУ Xerox C235 — устройства формата A4 для цветной печати в компаниях малого и среднего бизнеса (СМБ) и домашних офисах. Новинки поднимут на новый уровень скорость и удобство работы с документами.

«Цвет упрощает восприятие информации и помогает привлекать внимание к ключевым деталям. С запуском принтера Xerox C230 и МФУ Xerox C235 эти преимущества стали ещё доступнее для малого и среднего бизнеса, — сказал Иван Соколов, менеджер по маркетингу продукции компании Xerox Евразия. — Новые модели объединяют качество, надёжность и высокую для своего класса производительность с эргономичностью, которая не менее важна для эффективной работы».

Благодаря небольшим габаритам принтер Xerox C230 и МФУ Xerox C235 легко впишутся в рабочее пространство даже при нехватке свободного места, а низкий уровень шума сделает эксплуатацию устройств более комфортной. Новинки смогут полностью удовлетворить потребности СМБ в цветных документах, выполняя двустороннюю печать со скоростью 22 страницы в минуту и выдерживая нагрузку до 30 тыс. страниц в месяц. При этом разрешение печати 4800 Color Quality у обеих моделей обеспечит высокое качество и детализацию.

Наряду с возможностями печати МФУ Xerox C235 позволяет сканировать, копировать и отправлять документы по факсу без покупки дополнительного оборудования. Автоподатчик обеспечивает высокую скорость оцифровки, передавая на сканер до 20 оригиналов в минуту. Результаты сканирования можно сохранять на настольном компьютере, передавать по электронной почте или через USB-интерфейс.

Xerox C230 и Xerox C235 не требуют долгой и сложной настройки. Любой пользователь сможет самостоятельно подготовить устройства к эксплуатации, выполнив автоматическую установку драйверов с помощью интеллектуального решения Xerox Smart Start Installer. А приложение Xerox Print & Scan Experience позволит запускать сложные задания печати, сканирования и копирования одним щелчком мыши.

В дополнение к интерфейсам Ethernet и USB новинки поддерживают простое и безопасное подключение по Wi-Fi с комплексной защитой конфиденциальных данных. Это позволяет быстро организовать работу из дома или через корпоративную сеть, используя настольные компьютеры и ноутбуки. Также доступно подключение с мобильных устройств на базе технологий Apple AirPrint, Chromebook, Mopria и Wi-Fi Direct.

Принтер Xerox C230 и МФУ Xerox C235 уже доступны для заказа в России.