OCS и «Техноэволаб» расширяют предложение на рынке печатных устройств

Российский ИТ-дистрибьютор OCS и российская компания «Техноэволаб», специализирующаяся на решениях и услугах в области печатной инфраструктуры, подписали соглашение о сотрудничестве. Продукция вендора пополнила портфель OCS и стала доступна широкой партнерской сети дистрибьютора. Об этом CNews сообщили представители OCS.

В ассортимент дистрибьютора вошли принтеры, многофункциональные устройства (МФУ) и расходные материалы «Техноэволаб». Оборудование бренда разработано с учетом потребностей малого бизнеса и домашних пользователей: устройства просты в настройке, экономичны в эксплуатации и обеспечивают стабильное качество печати. Помимо стандартных интерфейсов Ethernet и USB, техника поддерживает беспроводные подключения Wi-Fi, Apple AirPrint, Mopria и Wi-Fi Direct. Cтартовый картридж рассчитан на печать до 1500 страниц.

Продукция вендора доступна через онлайн- и офлайн-каналы дистрибьютора: свыше 7 тыс. партнеров смогут приобретать устройства на B2B‑портале или через менеджеров 23 региональных офисов OCS, расположенных по всей России. Расширенная партнерская сеть дистрибьютора позволит вендору укрепить позиции на рынке, выйти в новые регионы и увеличить охват потенциальных клиентов, заинтересованных в современных решениях для печати.

«Партнерство с «Техноэволаб» дополнило продуктовый портфель OCS техникой, созданной с прицелом на российский рынок. Наши партнеры получат доступ к надежным, удобным и экономичным устройствам», — отметил Артем Монин, директор департамента систем печати и сканирования OCS.

«Мы видим большой потенциал в партнерстве с OCS и уверены, что наши современные решения для печати найдут положительный отклик у клиентов и партнеров компании», — отметил Иван Астахов, руководитель отдела закупок и дистрибуции «Техноэволаб».

