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Nvidia Optimus

СОБЫТИЯ

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14.03.2014 Treelogic представил смартфон Optimus S501QC

Компания Treelogic представила смартфон Optimus S501QC. В устройстве использован 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей. В качестве процессора выступает 4-ядерный MTK6589T с тактовой частотой 1,5 ГГц. Операционная си
12.12.2013 Treelogic представил 5.3-дюймовый смартфон Optimus TL-S532

Компания Treelogic представила новый Android-смартфон Treelogic Optimus TL-S532. Смартфон обладает экраном с диагональю 5.3-дюйма и разрешением 960х540 пикселей, оснащен 4-ядерным процессором MTK6589M и 1 ГБ оперативной памяти. Для хранения файлов и информа
28.06.2013 Тест смартфонов Treelogic Optimus TL-S531 и Optimus TL-S431: непохожие близнецы

я области, в компании начали с бюджетного сегмента — обе представленные модели отличаются весьма доступной ценой, но при этом имеют вполне неплохие характеристики для техники такого класса. Treelogic Optimus TL-S531  Интересно, что аппаратная платформа у смартфонов идентична — они основаны на чипе MediaTek MTK6577, имеющем двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц, поддерживают две
27.05.2013 Смартфон LG Optimus F5 с поддержкой LTE приходит в Россию

Компания LG Electronics расширяет свое присутствие на рынке смартфонов с поддержкой сетей 4G LTE, представляя смартфон LG Optimus F5 для массовой аудитории пользователей в России. Смартфон обладает 4,3-дюймовым True IPS дисплеем с разрешением qHD (960x540). Двухъядерный процессор с тактовой частотой 1.2 ГГц обеспе
12.04.2013 LG Nexus 4: Обзор эталонного смартфона от Google

Родным братом смартфона LG Google Nexus 4 является LG Optimus G, обзор которого мы не так давно уже публиковали. Хотя далеко не всё сказанное в адрес Optimus G справедливо для Nexus, а наоборот - и тем более. Модель LG Google Nexus 4   LG <
27.02.2013 LG представил серию смартфонов Optimus с поддержкой LTE

Компания LG Electronics представила новую серию смартфонов - LG Optimus F, - призванную укрепить положение вендора в сегменте LTE-устройств. Серия Optimus F включила первые две модели Optimus F5 и Optimus F7 - обе с поддержкой технологи
07.02.2013 Обзор правильного флагмана LG Optimus G. ZOOM.CNews рекомендует

яются главными конкурентами: оба имеют долгую историю, очень разноплановый и часто пересекающийся бизнес и, наконец, обе компании основаны в Южной Корее. Не будем уходить от сравнения флагманского LG Optimus G с актуальным флагманом от Samsung (Samsung Galaxy III), это было бы искусственно, лучше сразу же, в самом начале выскажем нашу точку зрения: LG Optimus G по сумме впечатлений л
01.02.2013 Обзор смартфона LG Optimus Vu: вице-чемпион большой диагонали

урента. Для корпорации, делающей ставку на инновации, это было бы непростительно. Так что, LG пошла своим путём, а хорошо это или плохо - попробуем разобраться. Внешний вид Главное внешнее отличие LG Optimus Vu от Samsung Galaxy Note 1/2 - соотношение сторон экрана. В LG решили отойти от привычного уже широкого формата 16:10 и сделали смартфон с соотношением сторон экрана 4:3. В итоге хотя

22.01.2013 LG представила новый флагманский смартфон

Компания LG Electronics совместно с японским оператором NTT DoCoMo официально анонсировала новый флагман LG Optimus G Pro, положив конец слухам о новом гаджете, которые активно циркулировали в интернете в последние дни. Являясь преемником прошлогоднего флагмана LG Optimus G, продажи которого н
20.11.2012 Тест смартфона LG Optimus L9: стиляги наступают

Под парадным облачением Центральным элементом системы в Optimus L9 выступает чип Texas Instruments OMAP4430, содержащий двухъядерный ARM Cortex-A9 с тактовой частотой 1 ГГц в качестве основного процессора и два дополнительных ядра ARM Cortex-M3 с ча
04.09.2012 Самый быстрый в мире смартфон: первый взгляд на LG Optimus G

похожих друг на друга мобильных устройств черного цвета. Исключения, конечно, бывают, но их очень мало: например, голубой Samsung Galaxy SIII или многоугольники от Motorola (RAZR MAXX и Motoluxe). LG Optimus G  Вот и LG сделала еще один шаг в направлении упрощения дизайна. Черный экран, занимающий всю лицевую часть, обрамлен практически невидимой трехмиллиметровой черной рамкой с тремя мало
29.08.2012 LG Optimus L9: смартфон с экраном 4,7 дюйма

Вслед за LG Optimus G компания LG Electronics представила еще одну новую модель смартфона - LG Optimus L9. Как пояснили в пресс-службе LG, новая модель пополняет семейство смартфонов с прямоугольным
28.08.2012 LG представила флагманский смартфон с технологией от «iPhone 5»

LG представила новый флагманский смартфон - LG Optimus G. Устройство оснащено 4,7-дюймовым дисплеем IPS+ с разрешением 1280x768 пикселей, 4-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти,

21.08.2012 LG выпустила уникальный смартфон. ФОТО

Компания LG Electronics объявила о глобальном, в том числе на российском рынке, запуске смартфона LG Optimus Vu. Особенностью LG Optimus Vu является дисплей с соотношением сторон 4:3, такое же как в Apple iPad, но отличающееся от формата дисплеев в большинстве современных смартфонов. В

02.07.2012 LG Optimus L5: новый смартфон из коллекции L-Style

Компания LG Electronics представила на российском рынке новую модель из коллекции L-Style – LG Optimus L5 (E612). Смартфон оснащен дисплеем с диагональю 4 дюйма, одноядерным процессором Qualcomm MSM7225A с частотой 800 МГц, 1 ГБ оперативной памяти и 1 ГБ флэш-памяти под приложения и друг
21.05.2012 Второй претендент на трон: первый взгляд на смартфон LG Optimus 4X HD

Для начала стоит сказать, что мы имеем дело с наследником флагмана минувшего года – LG Optimus 2X. Напомним, что компания действительно совершенно искренне действительно считала его флагманом и всячески продвигала, но на деле устройство таковым не являлось даже отдаленно, доказат
17.05.2012 России представили LG Optimus L7

Компания LG представила на российском рынке флагманский смартфон линейки L-Style - LG Optimus L7 (LG P705). Презентация Optimus L7 прошла в ресторане NOVIY, получившем в 2011 году премию журнала I.D. в номинации «Интерактивность». Главными достоинствами нового флагманског
16.05.2012 LG начала продажи нового смартфона линейки L-Style - LG Optimus L7

Компания LG Electronics объявила о начале продаж на российском рынке новой модели смартфона линейки L-Style - LG Optimus L7. Ранее в продажу поступила младшая модель L3. LG Optimus L7 оснащен 4,3-дюймовым дисплеем с разрешением 800 x 480 пикселей (по сравнению с 3,2 дюйма в младшей модели), процесс
16.04.2012 Первый взгляд на LG Optimus 3D Max: "смартфонное" 3D уже не спасти?

наконец, 3D-смартфоны. Год назад в продаже появились два довольно заметных мобильных устройства, объединенные одной возможность: съемка полноценных стереоснимков. Первое – это HTC EVO 3D, второе – LG Optimus 3D. Больше никто на этот рынок не сунулся из опасения слишком узкой тематики, а, может быть, никому это больше и не надо было.  LG Optimus 3D Max Общее у них было одно, но основн
06.04.2012 Смартфон-черный квадрат: первый взгляд на LG Optimus Vu

Да и вообще, ничего кроме Optimus Vu  с таким соотношением сторон никто выпустить не решился. А и в самом деле – зачем? Для ответа на этот вопрос попробуем обратиться к истории, причем недавней – история называется Sams
26.03.2012 Лучшие смартфоны весны: выбор ZOOM

сли сами не заметите чего-нибудь важного. Итак, представляем вам шесть лучших продающихся и самых популярных на сегодняшний день смартфонов: Samsung Galaxy Note, HTC Sensation XL, Nokia Lumia 800, LG Optimus 3D, Sony Xperia S, Huawei IDEOS X5. Шестое место: Huawei IDEOS X5 Лучшее соотношение цены и качества - Huawei X5 И начнем с самого, наверное, удивительного аппарата (обзор). Удивителен

24.02.2012 Представлен первый в истории 4-ядерный смартфон

LG Electronics, пожалуй, активнее других готовится к выставке Mobile World Congress, которая пройдет на следующей неделе в Барселоне. Компания уже представила 5 новых смартфонов, и LG Optimus 4X HD является шестым устройством, аноснированным за последние дни. LG Optimus 4X HD - это первый 4-ядерный смартфон на массовом рынке. В компании справедливо замечают, что они п
22.02.2012 LG придумала стильный дизайн и представила 4 новых смартфона Optimus. ФОТО

LG Electronics объявила о пополнении семейства Android-смартфонов Optimus четырьмя моделями. Внешний вид трех из них был заимствован у LG Prada 3.0, вышедшего в конце прошлого года, - а именно, прямоугольная форма с острыми углами. Описанный облик имеют три м
20.02.2012 LG представила конкурента Samsung Galaxy Note

Компания LG представила Optimus Vu - устройство с 5-дюймовым сенсорным дисплеем, призванное играть одновременно роли и смартфона, и планшета, по аналогии с Samsung Galaxy Note, споры о правильном позиционировании кото
24.01.2012 Рассекречен смартфон LG Optimus 3D 2

Издание PocketNow опубликовало изображение и предварительные технические характеристики смартфона LG под кодовым именем CX2 и утверждает, что это этот мобильник придет на смену Optimus 3D и будет называться 3D 2. По информации ресурса, CX2 будет оснащен более мощным 1,2-ГГц 2-ядерным процессором от Texas Instruments (в предыдущей модели стоял 1-ГГц чип) и новым 3D-дис
06.12.2011 Обзор смартфона LG Optimus Sol: рабочая лошадка уходит в отрыв

Если вы помните, два вышеупомянутых представителя линейки LG Optimus вызвали очень разную реакцию: хорошо сделанным оказался Black и смешанные эмоции вызвал 2X, притом что по цене эти аппараты не сильно отличаются друг от друга, 2X всего на 3-4 тысячи до
30.11.2011 R2-D2: LG обновит до Android 4.0 смартфоны Optimus 2X, Optimus 3D и Optimus Black

  Компания LG готовится к выпуску обновления операционной системы до версии Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) на смартфонах 2011 года выпуска. В первую очередь, обновление выйдет для моделей Optimus 2X, Optimus 3D и Optimus Black. Вероятно это лишь начальный список устройств, ожидающих обновления операционной системы. В декабре должен появиться расширенный перечень см
24.11.2011 3D-бой без правил: тест-дуэль HTC EVO 3D vs LG Optimus 3D

е говоря уже о различных платных и бесплатных программах, позволяющих создавать стереоизображения из обычных фотографий. А в магазинах появляются «стереомыльницы» с двумя объективами. HTC EVO 3D и LG Optimus 3D Эта тенденция не обошла стороной и рынок мобильных устройств: пару месяцев назад на рынке появилось два смартфона со стереокамерами и возможность просмотра трехмерных картинок на экр
09.11.2011 LG Optimus Sol: смартфон с ярким сенсорным экраном 3,8 дюйма для общения в социальных сетях

Компания LG представила на российском рынке смартфон Optimus Sol (LG E730) на платформе Android 2.3, с ярким AMOLED-экраном 3,8 дюйма. Устройство толщиной 9,8 мм оснащено процессором с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 2 ГБ встр
27.10.2011 LG показала компактный «гуглофон» Optimus Hub

Компания LG Electronics представила на российском рынке новый компактный смартфон на операционной системе Android 2.3 – LG Optimus Hub (E510). Устройство имеет улучшенный сенсорный интерфейс и эргономичный дизайн. Модель поддерживает современные беспроводные стандарты обмена контентом DLNA и Wi-Fi Direct. Благодаря
11.10.2011 LG выпускает на корейский рынок Optimus LTE

Компания LG выпускает на корейский рынок смартфон LG Optimus LTE. Это первое в стране мобильное устройство, которое работает в сетях четвертого поколения и оснащено дисплеем IPS с самым высоким оптическим разрешением доступным для смартфонов.

10.10.2011 R2-D2: 3D Game Converter для LG Optimus 3D уже доступен

Компания LG начала предоставлять для загрузки на LG Optimus 3D свой фирменный 3D-конвертер, который позволяет придать существующим 2D играм, построенным на программном интерфейсе OpenGL, 3D-вид. При этом программно переключаться между режимами о
28.09.2011 Обзор смартфона LG Optimus Black: хороший, плохой, злой

Черный ящик Лежа в руке, своими формами LG Optimus Black больше всего напоминает стильный бокс для визиток. Не совсем плоский, строго черного цвета, со слегка скошенными углами. Нет, это не кусок мыла – он не выскальзывает из рук и форм
20.09.2011 LG выпускает слайдер Optimus Q2 с QWERTY-клавиатурой для Южной Кореи

Компания LG анонсировала выход нового смартфона Optimus. Им стал аппарат Optimus Q2 с QWERTY-клавиатурой, который будет поставляться для южнокорейского рынка. Устройство является продолжением слайдера LU2300, показанного в прошлом год
12.09.2011 LG выпустит новую версию Optimus One под названием Univa

Компания LG может выпустить новый телефон Univa, который сменит Optimus One как бюджетный смартфон. Фото устройства уже появились в Сети на норвежском сайте Mobili. Новинка будет иметь 800 МГц процессор с графическим чипом Adreno 200, 512 Мб ОЗУ, 3.5-дюймов
22.08.2011 Тест двухъядерного смартфона LG Optimus 2X: двойной просчет или проба пера?

Двойной взрыв Начнем с внешности. Смартфон LG Optimus 2X с индексом P990 производит очень приятное впечатление, как в целом, так и под пристальным взглядом на его отдельные части. Описать смартфон можно, пожалуй, словом «стильный». Экран с
19.07.2011 LG представила два Android-смартфона с поддержкой NFC

Компания LG анонсировала два новых смартфона на базе Android, относящихся к среднему классу. Это модели Optimus Pro и Optimus Net. Оба аппарата оснащены NFC-модулями. В LG Optimus Pro есть и тач-экран, и аппаратная клавиатура. Размер диагонали экрана составляет 2.8 дюймов. На клавиа
14.04.2011 LG выпустил Android-смартфон для начинающих пользователей

Компания LG Electronics представила на российском рынке смартфон LG Optimus Me (LG P350) на базе Android, рассчитанный на молодежную аудиторию, а также на пользователей, которые до этого никогда не пользовались смартфонами. LG Optimus Me оснащен 2,8-дюйм
14.02.2011 LG выпустил первые в мире 3D-смартфон и планшет

Новый смартфон LG Optimus 3D позволяет работать с 3D-контентом в полной мере: не только видеть такой материал на экране устройства, но и создавать самому. В устройстве предусмотрен дисплей с параллаксным барьеро
01.02.2011 LG собирается показать смартфон Optimus 3D на выставке MWC 2011

Компания LG может показать смартфон Optimus 3D на выставке MWC 2011. В Сети появились сведения о том, что уже выпущены несколько моделей этого устройства, а на приглашении к мероприятие LG недвусмысленно указано, что там покажут


Публикаций - 198, упоминаний - 212

Nvidia Optimus и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 81
LG Electronics 3735 76
Samsung Electronics 11064 44
Intel Corporation 12811 24
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 23
Acer Group - Acer Inc 2776 21
HTC Corporation 1512 19
Apple Inc 13154 18
Google LLC 12688 15
Lenovo Group 2446 15
Dell EMC 5180 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Qualcomm Technologies 1974 11
Sony 6739 11
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 11
Huawei 4676 10
Toshiba Corporation 2980 10
Microsoft Corporation 25775 8
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Lenovo Motorola 3566 7
Yandex - Яндекс 9216 6
TI - Texas Instruments Incorporated 848 6
X Corp - Twitter 2938 5
HP Inc. 5883 5
VAIO 475 4
Treelogic 41 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Vodafone Group 1412 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
UBtech Robotics 18 3
Dell Alienware Corp 149 3
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 54 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Tesla Motors 461 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Евросеть 1421 4
Студия Артемия Лебедева 101 3
Prada 58 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Совкомбанк Совесть 279 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Merrill Lynch 454 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Максимус 28 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Beko - Beko Electronics 83 1
LG Chem 27 1
BMW Designworks Group 15 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 14 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Miracle Automation Engineering 3 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
BMW Group 482 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Carl Zeiss AG 307 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Ford 434 1
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 54 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Bentley Motors 74 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 124
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 80
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 76
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 75
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 68
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 62
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 60
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 58
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 50
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 49
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 46
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 43
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 41
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 40
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 36
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 35
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 34
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 31
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 30
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 29
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 28
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 27
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 27
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 27
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 27
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 26
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 25
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 24
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 24
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 23
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 23
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 22
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 20
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 20
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 19
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 19
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 18
LG Optimus 170 71
Google Android 15243 66
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 30
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 30
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 27
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 26
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 26
Nvidia GeForce GT 337 24
Intel Core - Семейство процессоров 1251 24
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
Microsoft Windows 7 2007 16
Microsoft Windows 16882 16
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 15
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 14
Samsung Galaxy Note 702 14
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