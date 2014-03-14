Nvidia Optimus

Treelogic представил смартфон Optimus S501QC Компания Treelogic представила смартфон Optimus S501QC. В устройстве использован 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей. В качестве процессора выступает 4-ядерный MTK6589T с тактовой частотой 1,5 ГГц. Операционная си

Treelogic представил 5.3-дюймовый смартфон Optimus TL-S532 Компания Treelogic представила новый Android-смартфон Treelogic Optimus TL-S532. Смартфон обладает экраном с диагональю 5.3-дюйма и разрешением 960х540 пикселей, оснащен 4-ядерным процессором MTK6589M и 1 ГБ оперативной памяти. Для хранения файлов и информа

Тест смартфонов Treelogic Optimus TL-S531 и Optimus TL-S431: непохожие близнецы я области, в компании начали с бюджетного сегмента — обе представленные модели отличаются весьма доступной ценой, но при этом имеют вполне неплохие характеристики для техники такого класса. Treelogic Optimus TL-S531 Интересно, что аппаратная платформа у смартфонов идентична — они основаны на чипе MediaTek MTK6577, имеющем двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц, поддерживают две

Смартфон LG Optimus F5 с поддержкой LTE приходит в Россию Компания LG Electronics расширяет свое присутствие на рынке смартфонов с поддержкой сетей 4G LTE, представляя смартфон LG Optimus F5 для массовой аудитории пользователей в России. Смартфон обладает 4,3-дюймовым True IPS дисплеем с разрешением qHD (960x540). Двухъядерный процессор с тактовой частотой 1.2 ГГц обеспе

LG Nexus 4: Обзор эталонного смартфона от Google Родным братом смартфона LG Google Nexus 4 является LG Optimus G, обзор которого мы не так давно уже публиковали. Хотя далеко не всё сказанное в адрес Optimus G справедливо для Nexus, а наоборот - и тем более. Модель LG Google Nexus 4 LG <

LG представил серию смартфонов Optimus с поддержкой LTE Компания LG Electronics представила новую серию смартфонов - LG Optimus F, - призванную укрепить положение вендора в сегменте LTE-устройств. Серия Optimus F включила первые две модели Optimus F5 и Optimus F7 - обе с поддержкой технологи

Обзор правильного флагмана LG Optimus G. ZOOM.CNews рекомендует яются главными конкурентами: оба имеют долгую историю, очень разноплановый и часто пересекающийся бизнес и, наконец, обе компании основаны в Южной Корее. Не будем уходить от сравнения флагманского LG Optimus G с актуальным флагманом от Samsung (Samsung Galaxy III), это было бы искусственно, лучше сразу же, в самом начале выскажем нашу точку зрения: LG Optimus G по сумме впечатлений л

Обзор смартфона LG Optimus Vu: вице-чемпион большой диагонали урента. Для корпорации, делающей ставку на инновации, это было бы непростительно. Так что, LG пошла своим путём, а хорошо это или плохо - попробуем разобраться. Внешний вид Главное внешнее отличие LG Optimus Vu от Samsung Galaxy Note 1/2 - соотношение сторон экрана. В LG решили отойти от привычного уже широкого формата 16:10 и сделали смартфон с соотношением сторон экрана 4:3. В итоге хотя

LG представила новый флагманский смартфон Компания LG Electronics совместно с японским оператором NTT DoCoMo официально анонсировала новый флагман LG Optimus G Pro, положив конец слухам о новом гаджете, которые активно циркулировали в интернете в последние дни. Являясь преемником прошлогоднего флагмана LG Optimus G, продажи которого н

Тест смартфона LG Optimus L9: стиляги наступают Под парадным облачением Центральным элементом системы в Optimus L9 выступает чип Texas Instruments OMAP4430, содержащий двухъядерный ARM Cortex-A9 с тактовой частотой 1 ГГц в качестве основного процессора и два дополнительных ядра ARM Cortex-M3 с ча

Самый быстрый в мире смартфон: первый взгляд на LG Optimus G похожих друг на друга мобильных устройств черного цвета. Исключения, конечно, бывают, но их очень мало: например, голубой Samsung Galaxy SIII или многоугольники от Motorola (RAZR MAXX и Motoluxe). LG Optimus G Вот и LG сделала еще один шаг в направлении упрощения дизайна. Черный экран, занимающий всю лицевую часть, обрамлен практически невидимой трехмиллиметровой черной рамкой с тремя мало

LG Optimus L9: смартфон с экраном 4,7 дюйма Вслед за LG Optimus G компания LG Electronics представила еще одну новую модель смартфона - LG Optimus L9. Как пояснили в пресс-службе LG, новая модель пополняет семейство смартфонов с прямоугольным

LG представила флагманский смартфон с технологией от «iPhone 5» LG представила новый флагманский смартфон - LG Optimus G. Устройство оснащено 4,7-дюймовым дисплеем IPS+ с разрешением 1280x768 пикселей, 4-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти,

LG выпустила уникальный смартфон. ФОТО Компания LG Electronics объявила о глобальном, в том числе на российском рынке, запуске смартфона LG Optimus Vu. Особенностью LG Optimus Vu является дисплей с соотношением сторон 4:3, такое же как в Apple iPad, но отличающееся от формата дисплеев в большинстве современных смартфонов. В

LG Optimus L5: новый смартфон из коллекции L-Style Компания LG Electronics представила на российском рынке новую модель из коллекции L-Style – LG Optimus L5 (E612). Смартфон оснащен дисплеем с диагональю 4 дюйма, одноядерным процессором Qualcomm MSM7225A с частотой 800 МГц, 1 ГБ оперативной памяти и 1 ГБ флэш-памяти под приложения и друг

Второй претендент на трон: первый взгляд на смартфон LG Optimus 4X HD Для начала стоит сказать, что мы имеем дело с наследником флагмана минувшего года – LG Optimus 2X. Напомним, что компания действительно совершенно искренне действительно считала его флагманом и всячески продвигала, но на деле устройство таковым не являлось даже отдаленно, доказат

России представили LG Optimus L7 Компания LG представила на российском рынке флагманский смартфон линейки L-Style - LG Optimus L7 (LG P705). Презентация Optimus L7 прошла в ресторане NOVIY, получившем в 2011 году премию журнала I.D. в номинации «Интерактивность». Главными достоинствами нового флагманског

LG начала продажи нового смартфона линейки L-Style - LG Optimus L7 Компания LG Electronics объявила о начале продаж на российском рынке новой модели смартфона линейки L-Style - LG Optimus L7. Ранее в продажу поступила младшая модель L3. LG Optimus L7 оснащен 4,3-дюймовым дисплеем с разрешением 800 x 480 пикселей (по сравнению с 3,2 дюйма в младшей модели), процесс

Первый взгляд на LG Optimus 3D Max: "смартфонное" 3D уже не спасти? наконец, 3D-смартфоны. Год назад в продаже появились два довольно заметных мобильных устройства, объединенные одной возможность: съемка полноценных стереоснимков. Первое – это HTC EVO 3D, второе – LG Optimus 3D. Больше никто на этот рынок не сунулся из опасения слишком узкой тематики, а, может быть, никому это больше и не надо было. LG Optimus 3D Max Общее у них было одно, но основн

Смартфон-черный квадрат: первый взгляд на LG Optimus Vu Да и вообще, ничего кроме Optimus Vu с таким соотношением сторон никто выпустить не решился. А и в самом деле – зачем? Для ответа на этот вопрос попробуем обратиться к истории, причем недавней – история называется Sams

Лучшие смартфоны весны: выбор ZOOM сли сами не заметите чего-нибудь важного. Итак, представляем вам шесть лучших продающихся и самых популярных на сегодняшний день смартфонов: Samsung Galaxy Note, HTC Sensation XL, Nokia Lumia 800, LG Optimus 3D, Sony Xperia S, Huawei IDEOS X5. Шестое место: Huawei IDEOS X5 Лучшее соотношение цены и качества - Huawei X5 И начнем с самого, наверное, удивительного аппарата (обзор). Удивителен

Представлен первый в истории 4-ядерный смартфон LG Electronics, пожалуй, активнее других готовится к выставке Mobile World Congress, которая пройдет на следующей неделе в Барселоне. Компания уже представила 5 новых смартфонов, и LG Optimus 4X HD является шестым устройством, аноснированным за последние дни. LG Optimus 4X HD - это первый 4-ядерный смартфон на массовом рынке. В компании справедливо замечают, что они п

LG придумала стильный дизайн и представила 4 новых смартфона Optimus. ФОТО LG Electronics объявила о пополнении семейства Android-смартфонов Optimus четырьмя моделями. Внешний вид трех из них был заимствован у LG Prada 3.0, вышедшего в конце прошлого года, - а именно, прямоугольная форма с острыми углами. Описанный облик имеют три м

LG представила конкурента Samsung Galaxy Note Компания LG представила Optimus Vu - устройство с 5-дюймовым сенсорным дисплеем, призванное играть одновременно роли и смартфона, и планшета, по аналогии с Samsung Galaxy Note, споры о правильном позиционировании кото

Рассекречен смартфон LG Optimus 3D 2 Издание PocketNow опубликовало изображение и предварительные технические характеристики смартфона LG под кодовым именем CX2 и утверждает, что это этот мобильник придет на смену Optimus 3D и будет называться 3D 2. По информации ресурса, CX2 будет оснащен более мощным 1,2-ГГц 2-ядерным процессором от Texas Instruments (в предыдущей модели стоял 1-ГГц чип) и новым 3D-дис

Обзор смартфона LG Optimus Sol: рабочая лошадка уходит в отрыв Если вы помните, два вышеупомянутых представителя линейки LG Optimus вызвали очень разную реакцию: хорошо сделанным оказался Black и смешанные эмоции вызвал 2X, притом что по цене эти аппараты не сильно отличаются друг от друга, 2X всего на 3-4 тысячи до

R2-D2: LG обновит до Android 4.0 смартфоны Optimus 2X, Optimus 3D и Optimus Black Компания LG готовится к выпуску обновления операционной системы до версии Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) на смартфонах 2011 года выпуска. В первую очередь, обновление выйдет для моделей Optimus 2X, Optimus 3D и Optimus Black. Вероятно это лишь начальный список устройств, ожидающих обновления операционной системы. В декабре должен появиться расширенный перечень см

3D-бой без правил: тест-дуэль HTC EVO 3D vs LG Optimus 3D е говоря уже о различных платных и бесплатных программах, позволяющих создавать стереоизображения из обычных фотографий. А в магазинах появляются «стереомыльницы» с двумя объективами. HTC EVO 3D и LG Optimus 3D Эта тенденция не обошла стороной и рынок мобильных устройств: пару месяцев назад на рынке появилось два смартфона со стереокамерами и возможность просмотра трехмерных картинок на экр

LG Optimus Sol: смартфон с ярким сенсорным экраном 3,8 дюйма для общения в социальных сетях Компания LG представила на российском рынке смартфон Optimus Sol (LG E730) на платформе Android 2.3, с ярким AMOLED-экраном 3,8 дюйма. Устройство толщиной 9,8 мм оснащено процессором с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 2 ГБ встр

LG показала компактный «гуглофон» Optimus Hub Компания LG Electronics представила на российском рынке новый компактный смартфон на операционной системе Android 2.3 – LG Optimus Hub (E510). Устройство имеет улучшенный сенсорный интерфейс и эргономичный дизайн. Модель поддерживает современные беспроводные стандарты обмена контентом DLNA и Wi-Fi Direct. Благодаря

LG выпускает на корейский рынок Optimus LTE Компания LG выпускает на корейский рынок смартфон LG Optimus LTE. Это первое в стране мобильное устройство, которое работает в сетях четвертого поколения и оснащено дисплеем IPS с самым высоким оптическим разрешением доступным для смартфонов.

R2-D2: 3D Game Converter для LG Optimus 3D уже доступен Компания LG начала предоставлять для загрузки на LG Optimus 3D свой фирменный 3D-конвертер, который позволяет придать существующим 2D играм, построенным на программном интерфейсе OpenGL, 3D-вид. При этом программно переключаться между режимами о

Обзор смартфона LG Optimus Black: хороший, плохой, злой Черный ящик Лежа в руке, своими формами LG Optimus Black больше всего напоминает стильный бокс для визиток. Не совсем плоский, строго черного цвета, со слегка скошенными углами. Нет, это не кусок мыла – он не выскальзывает из рук и форм

LG выпускает слайдер Optimus Q2 с QWERTY-клавиатурой для Южной Кореи Компания LG анонсировала выход нового смартфона Optimus. Им стал аппарат Optimus Q2 с QWERTY-клавиатурой, который будет поставляться для южнокорейского рынка. Устройство является продолжением слайдера LU2300, показанного в прошлом год

LG выпустит новую версию Optimus One под названием Univa Компания LG может выпустить новый телефон Univa, который сменит Optimus One как бюджетный смартфон. Фото устройства уже появились в Сети на норвежском сайте Mobili. Новинка будет иметь 800 МГц процессор с графическим чипом Adreno 200, 512 Мб ОЗУ, 3.5-дюймов

Тест двухъядерного смартфона LG Optimus 2X: двойной просчет или проба пера? Двойной взрыв Начнем с внешности. Смартфон LG Optimus 2X с индексом P990 производит очень приятное впечатление, как в целом, так и под пристальным взглядом на его отдельные части. Описать смартфон можно, пожалуй, словом «стильный». Экран с

LG представила два Android-смартфона с поддержкой NFC Компания LG анонсировала два новых смартфона на базе Android, относящихся к среднему классу. Это модели Optimus Pro и Optimus Net. Оба аппарата оснащены NFC-модулями. В LG Optimus Pro есть и тач-экран, и аппаратная клавиатура. Размер диагонали экрана составляет 2.8 дюймов. На клавиа

LG выпустил Android-смартфон для начинающих пользователей Компания LG Electronics представила на российском рынке смартфон LG Optimus Me (LG P350) на базе Android, рассчитанный на молодежную аудиторию, а также на пользователей, которые до этого никогда не пользовались смартфонами. LG Optimus Me оснащен 2,8-дюйм

LG выпустил первые в мире 3D-смартфон и планшет Новый смартфон LG Optimus 3D позволяет работать с 3D-контентом в полной мере: не только видеть такой материал на экране устройства, но и создавать самому. В устройстве предусмотрен дисплей с параллаксным барьеро