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Индексная книга (каталог) CNews*
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Китай Синьцзян-Уйгурский автономный район Урумчи Карамай Наньшань

Китай - Синьцзян-Уйгурский автономный район - Урумчи - Карамай - Наньшань

СОБЫТИЯ


17.10.2025 Полицейский робопес с ИИ начал патрулировать улицы Китая 1
24.07.2025 В Китае появилась масса ненужных вычислительных ресурсов. Для их продажи создается государственное мегаоблако 1
17.06.2025 Торговая война США и Китая: TP-Link уволила большинство разработчиков микросхем 1
28.12.2024 7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews  1
01.12.2023 Квантовая связь в космосе: российские ученые установили канал с квантовой защитой между Россией и Китаем с помощью спутника 1
30.10.2020 Россия занялась созданием межконтинентального канала квантовой связи 1
20.10.2020 Huawei поделилась опытом построения интеллектуальной ИКТ-инфраструктуры в сфере городского общественного транспорта 1
10.09.2020 В Китае запретили популярный детский язык программирования, потому что он учит плохому 1
17.08.2020 Китай запретил любимый программистами текстовый редактор 1
03.07.2019 Китайские пограничники устанавливают на смартфоны туристов шпионское ПО 3
11.01.2018 Китай запрещает майнинг криптовалют 1
10.08.2017 Начал работу первый в мире невзламываемый спутник с квантовым шифрованием 3
05.08.2016 ZTE сотрудничает с Bombardier для проведения совместных испытаний поездной мультисервисной связи стандарта LTE 1
26.11.2015 Китайские власти пошли войной на VPN, WhatsApp и Telegram 3
14.09.2015 Как построить «умный город»: опыт Huawei 1
13.09.2012 Спутниковое ТВ: о чем говорят в Китае? 2
24.11.2010 Первые в мире пекари появились в Китае 2500 лет назад 1
22.03.2010 В пустыне Такла-Макан исследован некрополь древней культуры 2
14.12.2009 В Китае произошло землетрясение силой 5,2 балла 1
07.12.2009 В Китае, Индонезии и Малави произошли землетрясения 1
14.10.2009 InterCert внедрил «Летограф» для взаимодействия с клиентами в Казахстане, России, Узбекистане и Китае 1
24.02.2009 Землетрясение в Китае сопровождается многочисленными афтершоками 2
26.01.2009 Новолуние отмечено серией мощных землетрясений 2
15.09.2008 В Китае реставрируют древние памятники Великого шелкового пути 3
01.09.2008 В Китае, на Филиппинах и в Новой Зеландии произошли сильные землетрясения 2
14.07.2008 МТС хотят в Китай с Медведевым впереди 2
27.06.2008 В Китае проходит симпозиум ученых по экологии Центральной Азии 1
21.04.2008 В Китае произошло землетрясение силой 5,1 балла 2
21.03.2008 В Китае произошло землетрясение 2
18.01.2008 Прокладка газопровода угрожает экологии природного парка "Плато Укок" 1
04.12.2007 Учрежден фонд охраны лошадей Пржевальского 2
16.10.2007 Китайский экопарк превзойдет американский по размерам 3
21.09.2007 В Китае участились экстремальные погодные явления 1
18.06.2007 Исполнилось 40 лет китайской водородной бомбе 1
18.06.2007 Такламакан древнее, чем считалось раньше 2
21.08.2006 Демографический градиент не оставляет шансов Приморью 1
21.08.2006 Демографический градиент не оставляет шансов Приморью 1
28.08.2002 Gilat создаст сеть спутниковой связи в Тибете 1
27.11.2001 Siemens подписал $88 млн. контракт на расширение сети мобильной связи китайского оператора China Mobile 1

Публикаций - 40, упоминаний - 60

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 3
China Mobile 436 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 2
Tencent 190 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
Telenor Bangladesh - GP - Grameenphone 22 1
Neuralink 26 1
QRate - КуРэйт 37 1
Tencent - Sogou 6 1
NetEase 36 1
ИИ-Технологии 309 1
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 45 1
Летограф - Letograf 80 1
Летограф ИТ Консалтинг и услуги 6 1
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Siemens Shanghai Communication Terminals - Siemens Шанхай Мобильные коммуникации 5 1
Квантовая долина ИНТЦ 4 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 21 1
Разумные решения НПК - Smart Solutions 7 1
QSpace Technologies - КуСпэйс Технологии 3 1
Лаборатория Наносемантика - Синтелли - Syntelly 13 1
Groq 7 1
FinalSpark 2 1
Suno - Suno AI 12 1
GreatFire - GreatFire.org 5 1
Figure AI 5 1
Ростелеком 10948 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
ZTE Corporation 800 1
TP-Link - ТП-Линк 231 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
MIT Media Lab 25 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Bombardier Transportation - Бомбардье Транспортейшн 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Amnesty International 21 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Газпром ПАО 1493 1
Tesla Motors 461 1
Bombardier Inc 27 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - State Bureau of Surveying and Mapping - China Meteorological Administration, CMA 20 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 16 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
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MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 44 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Alibaba UCWeb UC Browser - браузер 30 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 55 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
Great Cannon - Великая китайская пушка 2 1
Geely Group - Geely Zeekr 26 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 56 1
Groq LPU - Groq Language Processing Unit 2 1
QuantumCTek - Xiaohong 5 1
Pexels 105 1
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Google DeepMind - Veo 9 1
ZTE 4G - ZTE LTE 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Google Android 15244 1
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Apple macOS 2419 1
Microsoft Windows 16882 1
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PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 1
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Huawei Ascend - серия микропроцессоров 119 1
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Дон Хо 1 1
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Ландау Лев 4 1
Зейлингер Антон 5 1
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