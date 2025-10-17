Индексная книга (каталог) CNews*
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Китай Синьцзян-Уйгурский автономный район Урумчи Карамай Наньшань
СОБЫТИЯ
Публикаций - 40, упоминаний - 60
Китай и организации, системы, технологии, персоны:
|Гумилев Лев 5 2
|Кладов Виктор 4 1
|Дон Хо 1 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Криницин Александр 3 1
|Морошкин Александр 118 1
|Истомин Максим 26 1
|Семенов Кирилл 9 1
|Абдрахманов Азат 1 1
|Прокопива Марина 1 1
|Хмелев Александр 4 1
|Ландау Лев 4 1
|Зейлингер Антон 5 1
|Bequelin Nicholas - Бекелин Николас 1 1
|Lutnick Howard - Лютник Говард 11 1
|Lister Charles - Листер Чарльз 1 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Попов Сергей 166 1
|Паршин Максим 323 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Евтушенков Владимир 217 1
|Федоров Алексей 142 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Greene Robert - Грин Роберт 4 1
|Xiang Liao - Сян Ляо 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
|РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.