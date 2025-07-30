Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179399
ИКТ 13934
Организации 10835
Ведомства 1480
Ассоциации 1012
Технологии 3485
Системы 25934
Персоны 77244
География 2899
Статьи 1538
Пресса 1232
ИАА 708
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2673
Мероприятия 862

Google DeepMind Veo


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 Билайн расширил возможности платформы «план б.»: к ИИ-сервисам добавлена видеомодель Veo 3 1
23.05.2025 Honor анонсировал серию смартфонов Honor 400 и 400 Pro с ИИ‑камерой 200 МП и новыми технологиями обработки изображений 1
28.12.2024 7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews  1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Google DeepMind и организации, системы, технологии, персоны:

Google DeepMind 56 2
Google LLC 12033 2
Yandex - Яндекс 7942 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8986 1
Telegram Group 2322 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4274 1
ХайТэк - Hi-Tech 212 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 131 1
Neuralink 17 1
ИИ-Технологии 158 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 773 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 15 1
Лаборатория Наносемантика - Синтелли 8 1
Groq 2 1
FinalSpark 2 1
DeepSeek - ДипСик 66 1
Suno - Suno AI 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7800 1
Tesla Motors 414 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1236 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2068 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4675 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15859 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6159 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54287 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3564 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7571 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1670 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5657 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5920 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4708 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3862 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1543 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24950 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69676 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21373 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4764 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 594 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16474 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5506 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1397 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4452 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21487 1
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 341 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 183 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 396 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8167 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1642 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1497 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 662 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 85 1
EIS - Electronic Image Stabilization - программная электронная стабилизация изображений 121 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3966 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12540 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2186 1
Квантовая телепортация - передача квантового состояния на расстояние - квантовые повторители 27 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 246 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10312 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2073 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4345 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10999 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1907 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1247 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1589 1
Honor - серия смартфонов 213 1
Nvidia Optimus 184 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 181 1
OpenAI ChatGPT 438 1
Geely Zeekr 15 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 50 1
Groq LPU - Groq Language Processing Unit 2 1
QuantumCTek - Xiaohong 4 1
Анохин Сергей 92 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 376 1
Россия - РФ - Российская федерация 151442 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17685 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44654 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13447 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2510 1
Германия - Федеративная Республика 12828 1
Франция - Французская Республика 7926 1
Китай - Синьцзян-Уйгурский автономный район - Урумчи - Карамай - Наньшань 29 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 24 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7119 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2695 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4577 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9256 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5315 1
Закон Мура - Moore's law 209 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 189 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11227 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3746 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1268 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30732 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2849 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7561 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3087 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1300 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1270 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1637 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 80 1
Пифия Крыса 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1588 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1031 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 906 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 161 1
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 11 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 66 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 51 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 236 1
День молодёжи - 27 июня 957 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374955, в очереди разбора - 747835.
Создано именных указателей - 179399.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные
Показать еще