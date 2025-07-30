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Google DeepMind Veo
УПОМИНАНИЯ
Google DeepMind и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7800 1
|Tesla Motors 414 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1236 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2068 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4675 1
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