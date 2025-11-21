Разделы

МТС Web Services представила детектор дипфейков для медиа, социальных сетей и мессенджеров

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что ее дочерняя компания МТС Web Services (MWS) запустила детектор дипфейков нового поколения. Система с точностью более 98% распознает контент, созданный современными ИИ-моделями, такими как Veo 3 (Google) и Sora 2 (OpenAI), которые способны генерировать и редактировать видео по текстовому описанию. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для распознавания дипфейков применяется анализ аудиодорожки при помощи детектора от MWS AI и анализ изображений и видео при помощи детектора от VisionLabs. В части звука используется специализированная модель: сначала она обучается на сырых записях человеческой речи, чтобы «понимать» естественные звуковые паттерны, а затем дообучается на синтетических записях, выявляя характерные признаки сгенерированного голоса.

Высокая точность распознавания видео, созданных современными ИИ-моделями, позволяет автоматически определять поддельные ролики до публикации, фильтровать ИИ-контент в медиа, социальных сетях и мессенджерах, предотвращать распространение видео с поддельными изображениями политиков и общественных деятелей, а также противодействовать попыткам массовых манипуляций, например, при создании фейковых видео катастроф и чрезвычайных происшествий, способных вызвать панику.

Точность распознавания по аудиодорожке составила 84% для видео, созданных моделью Veo 3, и 93% - для Sora 2. При анализе изображения точность детектора от VisionLabs достигла 93,9% для Veo 3 и 93,6% для Sora 2. В настоящий момент продолжается обучение алгоритмов для достижения целевой точности выше 98%, а также объединение технологий распознавания аудио, изображений и видео в единый детектор с общим интерфейсом.

«Рано или поздно появляются новые типы синтеза, которые обходят существующие детекторы. С этой точки зрения наша основная задача — регулярно обновлять нейросети и делать это максимально быстро, поэтому мы сосредоточились на скорости дообучения алгоритмов. С моделями Veo 3 и Sora 2 мы смогли провести адаптацию всего за две недели — и именно это сейчас наше главное преимущество», — сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

Одной из ключевых сложностей при работе с новейшими генеративными моделями является рост показателя False Rejection Rate (FRR) — числа ложных отклонений, когда система принимает реальный голос за синтезированный. Это может происходить при использовании инструментов для улучшения звука, таких как шумоподавление, компрессия или голосовые фильтры. По предварительным оценкам, FRR при анализе подобных записей может достигать от 4,5% до 7,2%, что требует дополнительной настройки алгоритмов.

В настоящее время MWS проводит тестирование нового детектора дипфейков с платформой для видеоконференций и онлайн-обучения «МТС Линк», в сервисе МТС «Защитник», который предупреждает пользователей о разговоре с возможным мошенником, с одним из государственных сервисов в России, а также тремя банками в России и СНГ.

