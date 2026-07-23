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Биометрия FAR False Acceptance Rate вероятность ложного допуска FRR False Reject Rate вероятность ложного отказа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.07.2026 «Яндекс» научил системы распознавания голосовых команд не поддаваться «катастрофическому забыванию» 1
21.11.2025 МТС Web Services представила детектор дипфейков для медиа, социальных сетей и мессенджеров 1
28.10.2025 Консолидация финансового рынка против фрода: финтех-группа Cyberbird подключилась к «ФинЦЕРТ» 1
29.03.2023 Подтверждена совместимость ViPNet HSM с продуктами «Компас плюс» 1
16.07.2019 Fujitsu обновила функции биометрической аутентификации PalmSecure 3
05.02.2014 Ученые опровергли недолговечность идентификации по радужке 2
02.06.2008 «Армо-Системы» разработала биометрическую систему учета рабочего времени 3
02.06.2008 Вышла биометрическая система учета рабочего времени на базе терминалов ZKSoftware 3
11.09.2006 Sagem привез в Россию новый сканер отпечатка пальцев 1
14.09.2005 "Халас": новый алгоритм ускоренной идентификации 1
23.11.2004 "Смартлок" усовершенствовала дактилоскопические сенсоры в смартлоках 1
12.05.2004 "Смартлок" выпустил новые модели замков 2
13.09.2002 Системы технической безопасности: актуальные реалии 2
23.05.2000 На российском рынке появятся биометрические «мыши» 3

Публикаций - 14, упоминаний - 25

Биометрия и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК - АРМО-Системы 369 3
СмартЛок - SmartLoc 21 3
Fujitsu 2104 2
Google LLC 12656 2
SecuGen 7 2
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 2
ZKTeco - ZKSoftware - ЗКТеко Биометрия и безопасность 7 2
Cyberbird - Кибертех - Киберколлект 8 1
BioSec Group 1 1
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Yandex - Яндекс 9171 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15686 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
Intel Corporation 12797 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2398 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 600 1
Sony 6732 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Lenovo Motorola 3563 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1093 1
OpenAI 521 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 630 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 60 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
Компас 20 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 186 1
Siemens AG - Siemens Group 2670 1
ААМ Системз - AAM Systems 45 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 282 1
Газпром ПАО 1490 1
Visa International 1992 1
American Express - Amex 338 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Геометрия НПО 162 1
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3293 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5630 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1891 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 278 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5953 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 409 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13216 2
Полиграф - Детектор лжи 26 1
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Microsoft Windows 16860 2
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OpenAI - Sora Al 5 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 380 1
Linux OS 11501 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
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Oracle Java - язык программирования 3462 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1791 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 946 1
Red Hat Linux 205 1
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 30 1
InfoTeCS - ViPNet HSM - ViPNet Hardware Security Module 8 1
Microsoft Access 61 1
Fujitsu PalmSecure ID Engine - Biometric Authentication 25 1
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 32 1
BioLink U-Match 26 1
Advent International - IDEMIA - Morpho - Sagem MEMS - MorphoAccess Enrollment and Management System - Sagem MA 4 1
СмартЛок - Халас УБН СКУД - универсальная биометрическая надстройка 2 1
ТвинПро - Elsys СКУД 5 1
Талаева Ольга 3 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Гусев Дмитрий 92 1
Богданова Ольга 6 1
Воронин Павел 196 1
Györgydeák Péter - Гьёргидеак Петер 1 1
Reyers Oliver - Райерс Оливье 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54658 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4192 1
Европа 24936 1
Земля - планета Солнечной системы 10846 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Америка - Американский регион 2205 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14798 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 516 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4595 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57486 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53289 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3024 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6711 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11672 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33615 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21549 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27194 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3019 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5093 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 211 1
Экономический эффект 1335 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 446 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 991 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6561 1
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Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1639 1
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Зоология - наука о животных 2881 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11273 1
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IDC - International Data Corporation 4972 1
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