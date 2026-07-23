Индексная книга (каталог) CNews*
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Биометрия FAR False Acceptance Rate вероятность ложного допуска FRR False Reject Rate вероятность ложного отказа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 14, упоминаний - 25
Биометрия и организации, системы, технологии, персоны:
|РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
|ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
|Талаева Ольга 3 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
|Гусев Дмитрий 92 1
|Богданова Ольга 6 1
|Воронин Павел 196 1
|Györgydeák Péter - Гьёргидеак Петер 1 1
|Reyers Oliver - Райерс Оливье 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.