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X Corp xAI Grok AI

X Corp - xAI - Grok AI

УПОМИНАНИЯ


06.05.2025 Невинно выглядящие пакеты на языке Go скачивают и запускают троян, который выносит основные диски Linux 1
28.04.2025 Создан руткит, способный обходить основные инструменты защиты Linux 1
22.04.2025 «Группа Астра» совершит обратный выкуп акций 1
14.04.2025 Один из крупнейших энергохолдингов мира закупает российские Astra Linux и «Альт» Linux 1
14.04.2025 В центральном репозитории JavaScript найден троян, тайно атакующий криптокошельки 1
11.04.2025 «Росатом» разрабатывает отечественный чип с себестоимостью 400 рублей за штуку 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

X Corp и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1490 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2040 2
GitHub 867 2
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 26 1
Росатом - Росатом РДС 2 1
Microsoft Corporation 24823 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1278 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 1
Код Безопасности 644 1
Google LLC 11935 1
Eltex - Предприятие Элтекс 160 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 340 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 472 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 274 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 607 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1681 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1982 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12970 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 2
Repository - Репозиторий 920 2
Script - Скрипт 518 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 235 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9825 1
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 191 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 539 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 330 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 209 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 360 1
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 83 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 104 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2213 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 379 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 532 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2284 1
NPM-репозиторий - Node Package Manager - дефолтный пакетный менеджер для JavaScript 5 1
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений 50 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5909 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 555 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12847 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1144 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8057 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 126 1
Linux OS 10199 4
Python PyPI - Python Package Index 34 1
Atomic Wallet 2 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 85 1
Intel x86 - архитектура процессора 1899 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 371 1
Google Android 14230 1
Python - высокоуровневый язык программирования 996 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3288 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 685 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 196 1
Microsoft Office Word 833 1
Google Gmail 957 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 558 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2102 1
JavaScript - JS - язык программирования 1224 1
Павлов Никита 92 2
Фролов Денис 56 1
Сивцев Илья 150 1
Мельникова Анастасия 409 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 434 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 475 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 922 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19131 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 124 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1336 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4122 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 532 1
Exodus 70 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1354 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1943 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3598 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1420 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4115 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7627 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4761 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1998 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2513 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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