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X Corp xAI Grok AI
УПОМИНАНИЯ
X Corp и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1982 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 1
|Павлов Никита 92 2
|Фролов Денис 56 1
|Сивцев Илья 150 1
|Мельникова Анастасия 409 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
|Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 434 1
|Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 475 1
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