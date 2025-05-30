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Пфайфер Анастасия


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Cisco подставила свою российскую «дочку» и ее дистрибьютора. Их потери - почти сотня миллионов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Пфайфер Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Meraki 28 1
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 54 1
V-Tell - Глобал Телеком - MVNO-оператор мобильной связи 9 1
МТС - Комстар-ОТС - ПортТелеком 13 1
Microsoft Corporation 24864 1
Samsung Electronics 10383 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2966 1
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ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1021 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10601 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2953 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16245 1
X Corp - xAI - Grok AI 9 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 209 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52695 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7099 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2508 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3386 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 467 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6367 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1022 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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