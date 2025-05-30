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Пфайфер Анастасия
УПОМИНАНИЯ
|30.05.2025
|Cisco подставила свою российскую «дочку» и ее дистрибьютора. Их потери - почти сотня миллионов 1
Пфайфер Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Транснефть 312 1
|Судебная власть - Judicial power 2345 1
|ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1021 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44263 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149343 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1022 1
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