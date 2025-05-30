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Катков Александр


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Cisco подставила свою российскую «дочку» и ее дистрибьютора. Их потери - почти сотня миллионов 1
06.02.2012 «ВТБ Банк» пришел в Facebook 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Катков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4466 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2882 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10813 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7349 1
Бондаренко Наталья 4 1
Украина 7668 1
Россия - РФ - Российская федерация 149070 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49247 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362917, в очереди разбора - 753839.
Создано именных указателей - 175827.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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