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Бондаренко Наталья
|14.03.2025
|Участники дискуссионного клуба «Атриум» обсудили развитие информационных технологий 1
|30.10.2024
|Intact построил локальную вычислительную сеть школы «Новый взгляд» 1
|06.02.2012
|«ВТБ Банк» пришел в Facebook 1
|26.10.2010
|Буйная Венера: землетрясения продолжаются 1
Бондаренко Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Intact - Интакт 15 1
|Meta Platforms - Facebook 4448 1
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
|Земля - Южное полушарие 157 1
|Венера - планета Солнечной системы 289 1
|Земля - Северное полушарие 149 1
|Европа 21837 1
|Украина 7640 1
|Земля - планета Солнечной системы 10420 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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