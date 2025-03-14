Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170872
ИКТ 13301
Организации 10436
Ведомства 1451
Ассоциации 979
Технологии 3403
Системы 25251
Персоны 73243
География 2769
Статьи 1511
Пресса 1201
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2589
Мероприятия 845

Бондаренко Наталья


14.03.2025 Участники дискуссионного клуба «Атриум» обсудили развитие информационных технологий 1
30.10.2024 Intact построил локальную вычислительную сеть школы «Новый взгляд» 1
06.02.2012 «ВТБ Банк» пришел в Facebook 1
26.10.2010 Буйная Венера: землетрясения продолжаются 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бондаренко Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Intact - Интакт 15 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28082 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6326 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2526 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11724 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3218 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8230 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67231 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5784 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3795 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7183 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9815 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10618 1
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 1
Абанкин Олег 4 1
Катков Александр 1 1
Земля - Южное полушарие 157 1
Венера - планета Солнечной системы 289 1
Земля - Северное полушарие 149 1
Европа 21837 1
Украина 7640 1
Земля - планета Солнечной системы 10420 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48509 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 521 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346798, в очереди разбора - 764042.
Создано именных указателей - 170872.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще