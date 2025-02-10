Абанкин Олег
|10.02.2025
|В компании intact назначен генеральный директор 1
|30.10.2024
|Intact построил локальную вычислительную сеть школы «Новый взгляд» 1
|28.09.2021
|Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций? 1
Абанкин Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Intact - Интакт 14 3
|Mitel Corp - Mitel Networks 58 1
|Cisco Systems 5119 1
|Atlassian - Confluence 113 1
|Red Hat Ansible 105 1
|Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
|Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
|Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
|Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2194 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
Создано именных указателей - 168302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.