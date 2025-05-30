Cisco подставила свою российскую «дочку» и ее дистрибьютора. Их потери - почти сотня миллионов

Компания «СПМ ЛТД» взыскала с «Сиско Солюшенз» и ее дистрибьютора ООО «Импорттелеком» 93,9 млн руб. из-за ухода Cisco с российского рынка. «Сиско Солюшенз» нарушила договор между компаниями, заблокировав истцу доступ к сервисам поддержки, базе знаний и инженерным ресурсам.



Ушел из России — плати

Как выяснил CNews, Арбитражный суд Москвы обязал российскую «дочку» Cisco — ООО «Сиско Солюшенз» и ее дистрибьютора ООО «Импорттелеком» солидарно выплатить 93,9 млн руб. компании ООО «СПМ ЛТД». Это произошло из-за прекращения деятельности Cisco в России.

Из судебных документов следует, что истец, «СПМ ЛТД», в 2018 г. заключил с ответчиками соглашение о непрямом партнерстве и договор поставки оборудования.

Согласно условиям, «Сиско Солюшенз» предоставляла сертификаты, дающие право на техническую поддержку Cisco, а «Импорттелеком» выступала уполномоченным поставщиком. Однако с 4 марта 2022 г. «Сиско Солюшенз» в одностороннем порядке прекратила выполнять обязательства, заблокировав истцу доступ к сервисам поддержки, базе знаний и инженерным ресурсам.

«СПМ ЛТД» заявил, что оплатил сертификаты на сумму 93,9 млн руб., срок действия которых истек лишь частично. При этом услуги не оказывались с марта 2022 г., что нарушило положения ст. 310 ГК России о запрете одностороннего отказа от обязательств.

Grok AI У «Сиско Солюшенз» и ее дистрибьютора «Импорттелеком» взыскали 93,9 миллионов

В документах также указано, что на момент прекращения поставки услуг у истца оставалось 6 188 действующих и оплаченных сертификатов с различными сроками действия от 292 до 730 дней, которые в результате оказались нереализованными.

В электронной картотеке арбитражных дел указано, что иск «СПМ ЛТД» подала еще 19 сентября 2023 г. Однако на протяжение полутора лет судебное заседание неоднократно переносилось и состоялось только в феврале 2025 г.

Решение суда первой инстанции было опубликовано в картотеке арбитражных дел 19 марта 2025 г. 17 апреля «Импорттелеком» подала апелляционную жалобу, а 22 апреля это сделала и «Сиско Солюшенз».

Любопытно, что в карточке суда «Импорттелеком» одновременно числится как ответчиком, так и истцом. Однако опрошенные CNews юристы уверяют, что это всего лишь техническая ошибка, поскольку в картотеке отсутствует информация о том, что компанией подавалось встречное исковое заявление.

Ход дела

Ответчики пытались оспорить требования. «Сиско Солюшенз» настаивало на рассмотрении спора в третейском суде. Оба ответчика утверждали, что претензии вправе предъявлять только конечные пользователи услуг — компании «Т2 Мобайл» и «Глобал Телеком», фигурировавшие в деле как третьи лица.

Суд отклонил эти доводы, подчеркнув, что договорные отношения и оплата сертификатов осуществлялись непосредственно истцом.

В судебных документах указано, что электронные сертификаты не имеют самостоятельной ценности — они лишь подтверждают право на услуги, а их передача не является исполнением обязательств по техподдержке. Взыскание 93,9 млн руб. с обоих ответчиков солидарно (по статье 322 ГК России) обосновано невозможностью распределить полученные от истца средства между ними и неделимостью предмета спора.

Суд вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. С ответчика взыскано 8,6 млн руб. за два отчетных периода: с 05 марта по 31 марта 2022 г. и с 03 октября 2022 по 19 сентября 2023 гг.

В удовлетворении исковых требований за период с 01 апреля по 02 октября 2022 г. отказано в связи с введением Правительством России моратория на банкротство (Постановление Правительства России № 497), который предусматривал запрет на применение финансовых санкций.

Суд также постановил продолжить начисление процентов начиная с 20 сентября 2023 г. до полного погашения задолженности.

Дополнительно с ответчика взыскано 300 тыс. руб. в качестве возмещения расходов на оплату услуг представителя истца и 190 тыс. руб. в счет возмещения уплаченной государственной пошлины.

Почему дистрибьютор не смог «откреститься» от вендора

Партнер Novator Legal Group Александр Катков пояснил CNews, что: «Неделимость предмета обязательства (деньги за неоказанные услуги) и совместное участие ответчиков в партнерской схеме — основание для солидарности. Кредитор вправе требовать всю сумму как с Cisco, так и с дистрибьютора».

Старший консультант юридической компании «Каменская & партнеры» Анна Рубина рассказала следующее: «В настоящем деле, истец произвел оплату «Импорттелекому» за сертификаты, которые давали право на получение услуг от «Сиско». Отказ «Сиско» от оказания услуг обесценил сертификаты. Несмотря на то, что истец и «Сиско» напрямую не взаимодействовали в части расчетов, «Импорттелеком» и «Сиско» несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств перед истцом».

Есть ли у Cisco шанс отыграться

Опрошенные CNews юристы считают, что шансы у ответчиков оспорить решение суда первой инстанции минимальны, но не нулевые.

Так, например старший юрист практики разрешения споров адвокатского бюро Москвы DS Law Анастасия Пфайфер рассказала изданию следующее: «Шансы на победу у «Сиско Солюшенз» есть, но здесь важны доводы апелляционной жалобы: ссылка на отсутствие компетенции у Арбитражного суда Москвы ввиду наличия арбитражной оговорки будет попыткой пересмотреть уже вступивший в силу судебный акт и слабым аргументом, поскольку Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 24 апреля 2024 г. уже отклонил этот довод».

«Намного важнее обратить внимание, что истцом являются не конечные пользователи сертификатов, из решения суда непонятно, как в данном случае нарушены права самого истца, ведь он перепродал также эти сертификаты конечным пользователям, то есть убытков у него не могло возникнуть. Также следует погрузиться в вопрос работоспособности поставленных сертификатов – действительно ли доступ по ним полностью отключен, какими доказательствами это подтверждается. Отдельного рассмотрения заслуживает то, что в дело не предоставлено доказательств о количественном распределении между ответчиками денежных средств, поступивших от истца» — подчеркнула Анастасия.

Старший консультант юридической компании «Каменская & партнеры» Анна Рубина считает, что скорее всего апелляция поддержит выводы суда первой инстанции. «Ответчиками не предоставлено какой-либо аргументированной позиции, свидетельствующей об их праве удерживать денежные средства истца при одностороннем отказе от оказания ему услуг. Поскольку истец не получил равноценное исполнение по соглашению, ответчики неосновательно обогатились за счет истца и обязаны вернуть последнему оплату по договору».

Управляющий партнер экспертной компании «АльфаПро» Антон Солощенко пояснил CNews, что в вышестоящей инстанции ответчики не смогут отменить решение суда первой инстанции. «Позицию суда по поводу разграничения исполнения договора и передачи «сертификатов» следует признать верной».

Что показывает судебная практика

Эксперты отмечают неоднозначность и отсутствие устоявшейся практики по подобным спорам: Анастасия Пфайфер указывает, что актуальная судебная практика неоднозначна по аналогичным спорам, подчеркивая необходимость анализа обязательств, доказательства работоспособности товара и поведения сторон.

Александр Катков отмечает, что: «Судебная практика демонстрирует строгий подход к соблюдению условий арбитражных оговорок», основываясь на презумпции их действительности, но допуская передачу спора в госарбитраж при неясности, а также указывает, что «практика подтверждает защиту интересов истцов при одностороннем отказе от договора без оснований»

Анна Рубина рассказала следующее: «В судебной практике есть тренд на вынесение решений в пользу российских лиц в случае отказа иностранных контрагентов от исполнения обязательств перед ними в связи с событиями 2022 г. Несмотря на то, что иностранные лица вынуждены соблюдать зарубежное санкционное законодательство, в России это может быть признано недобросовестным поведением».

У Cisco уже отсуживали миллионы за ее «бегство»

В начале апреля 2025 г. информационное агентство ТАСС опубликовало новость о том, что компания «Транснефть» смогла компенсировать убытки в размере 5,85 млн руб., возникшие из-за ухода компании Cisco.

В решении суда говорится о полном удовлетворении иска. В качестве ответчиков были указаны компании Cisco Systems и «Сиско солюшенз».

А 20 мая 2025 г. CNews сообщал, что «Транснефть» подала иск в арбитражный суд города Москвы с целью получить 55,9 млн руб. от Cisco.

Согласно судебным документам, «Транснефть» требовала солидарного взыскания этой суммы как с американской Cisco Systems, Inc., так и с ее дочерней компании в России.

Многомиллионные убытки нефтяной компании стали результатом одностороннего прекращения лицензии и технической поддержки со стороны Cisco после ухода компании с российского рынка.

На момент публикации этого материала исход дела пока неизвестен.

Про уход Cisco из России

В марте 2022 г. компания Cisco полностью прекратила поставки своей продукции в Россию. При этом на тот момент официальных заявлений о прекращении деятельности в стране компания не делала.

В начале марта 2022 г. компания также ограничила доступ к своей сетевой академии для российских студентов и инструкторов.

Тогда же был временно приостановлен сервис вебинаров и веб-конференций Cisco Webex. В мае 2022 г. он окончательно перестал работать в России.

В конце июня 2023 г. Cisco закрыла свой российский офис, а в декабре 2023 г. ликвидировала российское юридическое лицо.

В декабре 2022 г. компания Meraki, дочернее предприятие Cisco, объявила о намерении отключить от облачных сервисов все сетевые устройства, находящиеся в России.

С тех пор компания столкнулась с серьезными проблемами. В августе 2024 г. CNews сообщал, что компания планирует уволить четыре тысячи сотрудников из-за резкого падения продаж оборудования по всему миру.

В феврале 2025 г. Cisco была названа среди мировых гигантов, которые могут вернуться в Россию и снова занять определенную долю рынка, наряду с Microsoft, Intel и AMD, Samsung и Dell.